Casi un año después Norma Duval sigue sin vender su mansión de La Moraleja. Sin embargo, la vedette no parece estar preocupada por no encontrar comprador, prueba de ello, que haya vuelto a subir el precio de venta. A pesar de que cualquier agente inmobiliario le habría recomendado que la rebajara, la empresaria ha aumentado ahora 50.000 euros más a los 4.900.000 que ya pedía. «Al principio la rebajó 200.000 euros, pero luego reflexionó y tras hacer cuentas ha decidido subirlo de nuevo. Es un movimiento poco común, pero ha querido hacerlo así», nos dicen a SEMANA. Eso sí, no es la única novedad que existe en el anuncio de venta y es que Norma ha incluido una fotografía en la que se puede ver el increíble chalet que posee a las afueras de Madrid. A pesar de que hasta este momento no había ninguna imagen de la vivienda, a partir de ahora todos aquellos que lo deseen pueden ver la zona exterior, el cuidado jardín y varias de las piscinas exclusivas que posee, pero nada de su interior.

La venta todavía no se ha producido y tampoco existe ningún comprador a la vista. A pesar de que la propiedad de Norma goza de muchísimas comodidades, 800 metros construidos, 3000 de parcela e incluso varias piscinas, todavía no hay interesados. Pero Norma no tiene prisa. «De momento, le es cómodo seguir esperando. No necesita el dinero», explican a esta revista desde su entorno. Norma no tiene apego por las cosas materiales y, aunque gastó en su compra una gran parte de sus ahorros, ahora quiere deshacerse de esta casa y empezar de cero en otro sitio. Es demasiado grande para ella y quiere cerrar este capítulo, tal y como dijo cuando falleció su madre. «Mi idea es tener una casa más acorde cuando la familia vaya menguando (…) Me sobra casa, cuando llegue el momento buscaré otro sitio», explicó a SEMANA hace algún tiempo.

La casa de Norma Duval tiene ocho habitaciones

Situada en una de las mejores zonas de Madrid, la casa está distribuida en tres plantas y tiene ocho dormitorios, por lo que cuenta con gran espacio, demasiado quizás si se tiene en cuenta que sus hijos ya volaron e iniciaron vidas independientes. Primero, en la planta baja nos encontramos un salón con chimenea y pantalla de cine, una luminosa cocina, tres habitaciones, dos baños y un aseo de invitados. Ya en la segunda, cinco habitaciones más, de las cuales tres de ellas tienen baño incluido y en el sótano, un despacho, un gimnasio, una oficina y un spa, entre otras estancias. Y, aunque ha sido reformada tanto la zona exterior como la interior en los últimos años, lo cierto es que esta residencia no pasa inadvertida para nadie debido a su particular diseño. El artífice de esta espectacular mansión es un prestigioso arquitecto español que cuidó con un gran mimo cada detalle en la década de los 90, época en la que fue construida y en la que Norma Duval la compró.

Esta casa que ha aparecido en diferentes revistas del corazón con Norma como protagonista cuelga el cartel de ‘se vende’, eso sí, con una curiosa estrategia de venta. La vedette ha puesto en manos de una inmobiliaria la venta y confía en que algún día encuentren a alguien que se enamore de su chalet como a ella le sucedió en su día.

Te interesará saber...