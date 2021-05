Han pasado tres años desde que Gema López y Antonio Pardo pusieran punto y final a su relación. ¿Ha conocido a alguien nuevo la colaboradora?

Gema López está más radiante que nunca. La colaboradora de televisión es una de las más queridas por el público. Prueba de ello, es que tras el ‘efecto Letizia’, también existe el ‘efecto Gema’. Y es que todo lo que se pone, triunfa. Habitualmente, utiliza las redes sociales para compartir los looks que elige tanto para acudir a la televisión como durante los fines de semana. Pero este martes en la noche sorprendió con un enigmático mensaje que ha hecho saltar las alarmas.

¿Qué quiere decir la colaboradora de televisión con este enigmático mensaje?

«Todo llega. La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos». Con estas palabras, Gema López daba las buenas noches a sus más de 300.000 seguidores, que siempre están muy pendientes de lo que la madrileña cuenta. ¿Qué quiere decir esta reflexión de la colaboradora? ¿Ha encontrado de nuevo el amor? Hay que recordar que Gema puso punto y final a su relación con Antonio Pardo Sebastián hace ya más de tres años. La ruptura fue amistosa y ambos decidieron tomar caminos separados de mutuo acuerdo. Fruto del matrimonio, nació su hija Nadia, que es el éxito del que Gema está más orgullosa.

Desde entonces, no hemos sido testigos de que Gema López haya encontrado de nuevo el amor. ¿Supone esto una declaración de intenciones? ¿Ha encontrado la madrileña una nueva ilusión? Tenemos la respuesta. Puestos en contacto con ella, nos ha asegurado que esta frase no tiene nada que ver con el aspecto amoroso, sino con sus proyectos profesionales: «Pronto podréis ver a qué me refiero, pero aún no puedo anunciar nada, pero os gustará mucho», asegura divertida y negando que su mensaje encierre cualquier anuncio de un nuevo amor.

El éxito de Gema López

Además de ser una de las colaboradoras más queridas en ‘Sálvame’, Gema López ha logrado hacerse un hueco en las redes sociales y sorprender con una nueva faceta como influencer. Con una amplia trayectoria profesional en televisión, la periodista es una de las caras más amables y de mayor prestigio del programa. Desde que empezó su andadura en el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez ha logrado forjarse un lugar muy respetable en el que nadie osa cruzar las fronteras de su vida privada. Pero más allá de la pequeña pantalla, la logrado convertirse en una de las prescriptoras favoritas de numerosas marcas que confían en ella para promocionar sus productos o servicios. Así, ha logrado dar un pequeño pero importante giro en su carrera. Precisamente, incluso hace unos meses comenzó a colaborar con una tienda online multimarca que le fascinaba. Bajo la firma de ne&nu. Ella está muy feliz con haberse convertido como una figura de gran relevancia en el valiosísimo escaparate de Instagram. Ahora solo queda esperar y pronto descubriremos en qué nuevo proyecto está metida Gema López.