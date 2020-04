Como todos los españoles, Isabel Pantoja se encuentra en aislamiento social. Pero al contrario que otras personas, que se han vuelto mucho más activas en redes sociales, la tonadillera está completamente desaparecida si nos referimos de manera virtual. Algo que está preocupando mucho a sus seguidores. Y no únicamente porque no dé señales sobre cómo está pasando el confinamiento, con quién y cómo se encuentren ellos, al ser su vida personal, sino también porque está dejando un poco de lado el lado profesional.

Isabel Pantoja, muy alejada de sus seguidores en estos momentos

Y es que si buceamos en su perfil de Instagram, la última publicación de Isabel Pantoja es del pasado 9 de marzo, unos días después de su concierto lleno absoluto en el Wizink Center de Madrid que supuso el regreso a los escenarios de la cantante. Y también tan solo unos días antes de que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el Estado de Alarma y nos obligara a quedarnos en casa. Además, dicha publicación se trata de la promoción y el anuncio de los que serían sus dos próximos conciertos el 8 y 9 de mayo en Chile, concretamente en uno de los escenarios más emblemáticos: el Gran Arena.

Un concierto que ya se vio afectado debido a que la venta de las entradas se frenaron a consecuencia del coronavirus. El mes pasado SEMANA analizó las ventas de dichas entradas y tan solo se habían vendido unas pocas localidades, por lo que ya se hablaba de que estos conciertos se verían afectados por el coronavirus. Sin llegar a imaginarnos la magnitud del problema y que simplemente, se vendieran o no, la tonadillera no podría viajar a actuar ni se permitiría la aglomeración de personas en un recinto cerrado. Pero, ¿por qué Pantoja no ha dicho nada al respecto?

Ha cambiado las fechas de sus conciertos en Chile

Isabel Pantoja está tan preocupada por lo que está ocurriendo que no tiene ni tiempo ni ganas para conectarse en las redes sociales. La tonadillera no ha comunicado qué pasará con estos dos nuevos conciertos. Pues bien, estos dos shows en Chile se han reprogramado hasta el próximo mes de diciembre. Concretamente está previsto que Pantoja actúe el viernes 4 y sábado 5 del mes de diciembre. A pesar de que ha tenido que cancelar sus actuaciones, ha tenido la feliz noticia de que ha podido reprogramarlo para cruzar el charco, algo que hace inmensamente feliz a la tonadillera.

Aún así, sus seguidores están muy preocupados por la cantante, que se está manteniendo al margen de las redes sociales. Si hace unos meses se mantenía más activa a través de sus perfiles públicos, en esta ocasión está prefiriendo alejarse de ellos, lo que está haciendo que sus seguidores muestren su preocupación. ¿Dónde está Isabel?