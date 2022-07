Después de meses en el ojo del huracán el nombre de Ana María Aldón continúa cosechando titulares. La colaboradora atraviesa una dura etapa a nivel personal como ha afirmado recientemente y su matrimonio con José Ortega Cano pasa por una crisis sentimental. El que exrepresentante de Ana María Aldón, Marc Florensa, ha querido defenderse públicamente de las acusaciones vertidas sobre su persona en las últimas semanas, también ha realizado una importante declaración de intenciones.

«Yo la última vez que he hablado con ella me ha pedido seguir trabajando juntos», ha afirmado el representante. Sin embargo, su respuesta ha sido negativa. Tiene claro que no volverá a retomar su relación profesional cuando la de Sanlúcar de Barrameda hasta que se encuentre al cien por cien. «Yo le he dicho que hasta que no vea que está completamente recuperada no voy a trabajar con una persona que no está bien. No se puede trabajar así», ha afirmado durante una extensa conexión en directo con el programa ‘Sálvame’.

El exrepresentante de Ana María Aldón se pronuncia sobre la familia

El exmánager ha indicado que la situación por la que atraviesa la colaboradora viene de atrás. «Ana María estaba gritando que necesitaba un sitio en esa familia que no se le estaba dando». Asimismo ha reconocido que una serie de circunstancias han hecho mella en la andaluza y han provocado que tocara fondo. «Hay un engranaje detrás de la familia Ortega que es muy heavy. Uno ha llamado por detrás, otros nos ha involucrado…». Uno de los puntos clave sobre el estado de Ana María Aldón, según Marc Florensa radica en que no se ha sentido «suficientemente apoyada en lo que respecta al contexto familiar. La hermana de Ortega ha dicho barbaridades y no se ha puesto un puntito en la boca. La hija ha dicho barbaridades y tampoco se le ha puesto un puntito en la boca».

Hace unos meses que Marc Florensa empezó a trabajar con la andaluza y lo hizo en un buen momento profesional. Ella quería dar un empujón a su imagen pública y abrir nuevas puertas. «Mi percepción es que Gloria no estaba de acuerdo con el empoderamiento de Ana María. Es esto una percepción mía. También la entiendo, igual ella quería ver a la familia más tranquila. En eso no la ha apoyado». Ha negado que la colaboradora haya utilizado en alguna ocasión el término «separación» para hablar de su matrimonio. Además, ha señalado que ha tenido que reunirse con el torero para concretar ciertos aspectos de carácter profesional. «Eso no me había pasado nunca». Aunque ha reconocido que el torero siempre ha estado al lado de su mujer: «Ortega apoyaba con locura a Ana María Aldón en todos sus proyectos».