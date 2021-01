Marta López ha desvelado la fecha exacta en la que comenzó su relación con Kiko Matamoros, sin embargo, hay datos que no cuadran.

Marta López esta semana ha desvelado a sus seguidores la fecha exacta en la que Kiko Matamoros y ella se conocieron, también la fecha en la que comenzó su historia de amor. «El aniversario es el día 1, pero el 24 nos conocimos así que no podía esperar a dárselo», ha dicho este mes de enero tras comprarle lujosos regalos a su pareja. Las fechas dadas por la modelo no cuadraban con las que en su momento mantuvieron ante las cámaras, pues por entonces él estaba con Cristina Pujol. Si bien esta última aseguró que el colaborador había solapado las dos relaciones, él siempre lo negó. Kiko insistió en que comenzó con ella en abril, pero Marta hace algunos días confesaba que su segundo aniversario se celebraba a principios del próximo mes. Algo no cuadraba, por lo que desde SEMANA hicimos una cronología para intentar entender quién no había dicho la verdad en toda esta historia. Poco después de que esta revista analizara las fechas, la granadina se explicaba a través de sus stories en su Instagram con unas declaraciones que no han convencido a todo el mundo.

«Hablando con una amiga me acabo de dar cuenta de que el mes que viene es febrero y no marzo. Le he dado un mes antes los regalos de aniversario a mi novio. Se los di el 24 en plan gordi «como nos conocimos el 24 y el aniversario es el 1, te los doy el 24» pensando que el mes que viene era marzo. Confirmamos que no sé en qué día vivo. Lo peor es que febrero es mi cumple, me lo quería saltar», ha escrito la joven de 23 años. Quizás consciente de la repercusión que podían tener sus palabras y de que hay quien podría interpretarlo como una ‘metedura de pata‘, Marta se ha justificado ante sus seguidores. Ha intentado aclarar que se ha confundido de mes y que pensaba que estábamos en febrero, en vez de en enero. Una explicación ante la que ha querido dar más detalles al respecto, tanto de su confusión como de incluso cuándo empezaron realmente a quedar. «Real que llevo pensando que el 24 hizo dos años que nos conocimos desde Reyes. Es el 24 de febrero, no de enero y el aniversario es el 1 de marzo. No de salir, sino de quedar. Soy muy muy parda», ha comentado Marta.

No se había vuelto a hablar sobre este asunto hasta que Marta López ha puesto de nuevo la pista en su relación. Muchos meses después de que el comienzo de su relación sentimental fuera noticia y de que Cristina Pujol insinuara que habían sido desleales, la maniquí ha tratado de aclarar que este lío de fechas solo se debe a un lapsus. Nada más. Kiko Matamoros, quién sabe si con la intención de dejar pasar los rumores, no ha querido justificarse en sus redes sociales, a diferencia de su novia. Una confusión cuanto menos llamativa, ya que el 24 cumpleaños de Marta es el día 15 de febrero, por lo que algunos usuarios no entienden cómo se podía olvidar de que todavía no había llegado este día tan importante para ella.