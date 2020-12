Paloma Cuevas podría tener el corazón ocupado por un misterioso hombre, según se ha revelado ¿pero qué le dice ella a su entorno?

Este fin de semana todas las miradas se han posado en Paloma Cuevas. Al parecer la expareja de Enrique Ponce estaría de nuevo ilusionada. Un misterioso hombre que está separado, tiene un hijo y que está vinculado de algún modo con la Casa Real sería la persona que la ha ayudado a que pase página. Las referencias dadas sobre él son excelentes y se mantiene que él es uno de los motivos por los que ella ha vuelto a sonreír tras unos meses muy difíciles en los que su corazón estaba roto. Para saber cuál ha sido la reacción de Paloma ante sus amigos y qué explicaciones ha dado ella ante su entorno más íntimo, SEMANA ha charlado con alguien de su círculo que la conoce muy bien.

«Nos dice que no está para eso»

«Ella a sus amigos nos lo ha negado. Nos dice que no está para eso, que ella está ahora en otras cosas. No sé si querrá mantenerlo en secreto por algo en concreto o es que no hay nadie en su vida», nos dicen a esta revista. Ella, por su parte, en sus redes sociales no ha comentado nada al respecto y tampoco ha dado pistas de cuál es su estado sentimental, lo que sí se ha confirmado es que su divorcio no es oficial como tal. Todavía no existe firma por parte del torero, lo que lleva solo a una separación verbal y a que ambos hagan su vida por separado. Fue este fin de semana cuando el periodista Diego Arrabal desveló en ‘Viva la vida‘ algunas pistas sobre el que podría ser el nuevo amor de Paloma Cuevas, no obstante, ella y su entorno se han aventurado a desmentirlo.

Lejos queda ya el matrimonio idílico de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, aunque su relación es aparentemente cordial. No tienen ningún problema entre ellos y así lo demuestra que se reencuentren en funciones navideñas de sus hijas o que planeen pasar algunas fiestas juntos este 2020 con el fin de estar junto a sus pequeñas. Nos insisten en que serán unas fechas familiares para ella y que estará enfocada en sus seres más queridos, lo que deja claro que, por el momento, no ha abierto la puerta al amor. A diferencia del diestro, Paloma todavía no quiere rehacer su vida.

Mientras Paloma Cuevas niega la posibilidad de tener el corazón ocupado, se desconoce si el 2021 será el año en el que ella vuelva a creer de nuevo en el amor. Ponce, por su parte, continúa muy feliz junto a Ana Soria, de la que se declara profundamente enamorado siempre que puede en sus redes sociales. A pesar de que las últimas semanas no han sido fáciles para ellos por la enfermedad de su perro, ahora ambos están felices tras su recuperación.