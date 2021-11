Después de 21 años de especulaciones sobre la paternidad de su hijo, Ivonne Reyes vuelve a ocupar todos los titulares. Hace siete años, una sentencia judicial dictaminó que el padre de su hijo Álex, inscrito en el Registro Civil como Luis Alejandro Reyes Torres, es Pepe Navarro. Sin embargo, el presentador lo ha negado de manera rotunda en ‘Sábado Deluxe’. Allí dio por primera vez, su versión completa de los hechos. El presentador aportaba documentos para zanjar de una vez por todas su verdad: «El hijo de Ivonne Reyes no es el hijo de Pepe Navarro». A las declaraciones del periodista se suman ahora las de un hombre que fue novio de la venezolana cuando estaba embarazada de su único hijo. Su relato coincide con el de el cordobés: «Pepe Navarro no es el padre de Álex», dice.

El hombre en cuestión no es otro que José María Guzmán, más conocido como Chema. Se trata de un piloto de Spanair más conocido como Chema, que mantuvo una relación sentimental con la actriz y presentadora a finales de los noventa. Este ex de la caribeña lleva años manteniéndose al margen del asunto, pero este lunes ha decidido aclarar algunos puntos, ya que considera que la versión de Ivonne no se ajusta a la realidad.

El ex de Ivonne Reyes: «Es una mujer que no está bien»

«No es justo lo que le está pasando. Las cosas no son como ella lo está pintando», ha contado este lunes en ‘Sálvame’. La redacción del programa se ha puesto en contacto con él para que arroje algo de luz a un tema que, pese a existir una sentencia judicial, sigue lleno de incógnitas. «Yo ya sé que no soy el padre y tengo claro que Pepe Navarro tampoco lo es. Era imposible».

«Cuando ella estaba con el embarazo, yo estaba con ella. Es una mujer que no está bien y que no se ha portado bien. Nunca he querido hablar y no he hecho nada nunca. Al final el que está pagando todo es su hijo. Un hijo que yo durante años no sabía si era mío. El niño no tiene que pensar que su padre es Pepe, porque no es así«, ha zanjado.

Álex, el único hijo de Ivonne Reye, nació el 3 abril de 2000. Por tanto, se quedó embarazada en el verano de 1999. Entonces había roto su affaire con Pepe Navarro y salía con el piloto. Este siempre fue discreto respecto a este tema. Sus últimas declaraciones sobre la paternidad del joven las hizo en 2017. Chema reconocía entonces que durante su idilio con la venezolana «no tomábamos precauciones» y que «ella me hizo creer que era el padre de su hijo».

Cuando Ivonne le dijo que estaba en estado reaccionó asumiendo que él era el padre: “Me lo dice y me lo creo, porque desde que empezamos a salir ella quería tener un hijo y yo, totalmente inocente, le dije que adelante. Y no tomábamos ninguna precaución. Ninguna”.

“Ella sabe que Pepe no es el padre y él también lo sabe… ¿Entonces? ¿Alguien piensa en el menor? No. Ni siquiera su propia madre”, aseguraba Chema hace cuatro años. Se dio cuenta de la «obsesión» de la caribeña con Pepe Navarro «por los comentarios que les hacía a sus amigos, no por lo que me dijera a mí. Yo creo que en aquella época ni se veían”. Asimismo, le lanzaba un mensaje: “Ivonne, para ya. No hagas más daño, ni te lo hagas a ti misma. Para ya, por favor”.

Hace 21 años, cuando a Ivonne Reyes le preguntaban por la identidad del padre de su niño, respondía sin desvelar su nombre: «Mi maternidad tiene que ver con alguien de altos vuelos». Sus palabras dejaban caer en su día que quizás su novio piloto era el padre de su pequeño. También se especuló con la posibilidad de que fuesen un conocido presentador de televisión, un magnate de los medios de comunicación, un actor o el futbolista Pedja Mijatovic. Los nombres de González de Caldas, ex pareja de Sofía Mazagatos; el empresario catalán Javier Buch; el cantante Sergio Dalma e incluso Alessandro Lecquio llegaron a sonar como posibles candidatos. Pero Ivonne siempre alegó que el padre de Álex es el mítico presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’.

Chema, exnovio de Ivonne Reyes: «Pepe no es el padre»

Pero, ¿qué opina Ivonne de todo lo que se ha dicho de ella últimamente? Según Kiko Matamoros, que pudo charlar con ella, esta evitó seguir la entrevista desde su casa. «No quería volverme loca», ha contado el colaborador. “Yo creo que lo que pretende Pepe es que presente una demanda o una querella contra él para así tener la posibilidad de defender el ‘exceptio veritatis’, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que ahora mismo tiene cerrada», detallaba.