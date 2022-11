El pasado 13 de diciembre, la sociedad española quedaba enmudecida después de conocer que el cuerpo sin vida de Verónica Forqué había sido encontrado en su domicilio de Madrid. Un fuerte varapalo para su hija, María Forqué, quien decidía encontrar refugio y centrarse en su trabajo. A punto de cumplirse un año de aquel fatídico día, la joven se ha convertido en una importantísima artista plástica y está triunfando fuera de España.

Casi un año después de la muerte de su madre, María Forqué, conocida artísticamente como Virgen María, está dando la vuelta al mundo gracias a su trabajo. La joven está conquistando a todos los públicos gracias a sus extravagantes y provocativas exposiciones. Su arte le ha llevado a México, Texas, Nueva York, Miami y Alemania. Recientemente, la hija de Verónica Forqué ha triunfado en París gracias a poca convencional performance junto a Filip Ćustić, el responsable de la identidad visual de ‘El mal querer’ de Rosalía. En concreto, la pareja completamente semidesnuda comenzaba a entrelazar unos lazos rojos con unas argollas que estaban perforadas en su cuerpo. Una llamativa y sugerente exposición que dejaba a todos enmudecidos.

Poco después del fallecimiento de su madre, Virgen María anunciaba en sus redes sociales que viajaba hasta México para empezar un nuevo proyecto y presentarlo en uno de los festivales más importantes del país, Goteo Vol.12. Allí pinchó en directo sus propios temas durante un show de lo más explícito. Su forma de hacer arte le ha valido para triunfar también en redes sociales. En su cuenta de Instagram acumula más de 200.000 seguidores y le ha abierto las puertas para hacer colaboraciones con conocidas firmas. Entre ellas, Playboy.

Su madre le animaba a seguir adelante con su forma de expresarse artísticamente

La joven triunfa en varios de sus perfiles y de vez en cuando los utiliza para rendir homenaje a su madre, a la que estaba muy unida. Precisamente ella era quien la animaba a que trabajara y se desarrollara como artista en un mundo que no todo el mundo entendía. Su ausencia ha sido y está siendo muy dura para ella, aunque en todo momento ha defendido que ella no es quien para juzgar que su madre tomara la decisión de acabar con su vida. «Yo pienso, mi madre me enseñó, que la muerte en realidad no existe, es solo una fase más. Ahora mismo mi madre, cuida de mí y de todos los que la queremos y está de otra manera”, espetó la joven al reflexionar sobre el repentino fallecimiento de su madre.