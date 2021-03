Cuatro millones y medio de espectadores pasaron en algún momento por la emisión de Antena 3 para ver la explosiva entrevista.

Este sábado, Antena 3 emitió en abierto la durísima entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey. Un evento sin precedentes que el grupo de comunicación preparó para que los espectadores pasaran una tarde de lo más real. El encuentro de los duques de Sussex con la periodista ha generado un gran interés y consiguió conquistar a la audiencia española.

La entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey consiguió liderar su franja de emisión anotando un 15,4% de share, tal y como indica ‘Dos 30’. La emisión en abierto del explosivo encuentro consiguió reunir a 1.915.000 espectadores. Además, cuatro millones y medio de espectadores pasaron en algún momento por la emisión de Antena 3. Por su parte, ‘Viva la vida’ bajó tres décimas con respecto a la semana pasada y se situó en el 13,6% de share y reunió a 1.599.000 espectadores.

En su emisión en Estados Unidos, la entrevista de Oprah Winfrey marcó un hito histórico, no solo por el contenido de la misma, sino porque logró batir récords de audiencia y acaparar los titulares de la prensa de todo el mundo. En concreto, 17,1 millones de personas sintonizaron la polémica entrevista en la CBS.

Como era de esperar, la emisión de la entrevista en España consiguió ser Trending Topic en redes sociales y los espectadores no dudaron en lanzarse a comentar las declaraciones que vertían Harry y Meghan sobre la Familia Real Británica. En concreto, algunos usuarios aseguraban que Diana de Gales debería estar orgullosa de los pasos que había dado su hijo pequeño para proteger a su mujer.

“Diana estaría orgullosa”, “Se me está haciendo corto este capítulo de ‘The Crown’”, “La princesa Diana falleció hace varios años, pero recién ahora puede descansar en paz viendo como su hijo hace justicia y alza su voz junto a su esposa”, “No entendían la bulimia de Diana… Estaba claro que no iban a entender los problemas psicológicos de Meghan”, “’Se enamora del príncipe y pierde su voz…pero luego la recupera’. La comparación con ‘La Sirenita’, simplemente brillante», «Es impresionante cómo se nota que ella (Diana) está presente, en cierta forma, en esa entrevista. Está claro que por él, gran parte de todo esto es por su madre», «Harry salvó la vida de Meghan con su decisión, algo que Carlos nunca hubiera hecho por Diana ya que solo es un egoísta, ambicioso y ser patético. Al menos su hijo aprendió que la historia no se podía repetir. Diana debe de estar muy orgullosa de él», «Harry ha heredado lo mejor de su madre: Su rebeldía, su humildad, su corazón. Una parte de ella sigue viva en él y eso es un gran consuelo ya que por desgracia no está«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La segunda parte de la entrevista será emitida este domingo 14 de marzo en laSexta por la noche cuando ‘El Objetivo’ de Ana Pastor llegue a su fin.

Una explosiva entrevista que ha resquebrajado los cimientos de la monarquía británica

Más de un año después de que tomaran la decisión de dar un paso atrás como miembros senior de la Familia Real Británica, Meghan y Harry rompían su silencio y concedían a Oprah Winfrey una de sus entrevistas más reveladoras. En concreto, los duques de Sussex se abrían en canal y hacían una serie de confesiones ante la periodista que han provocado que hasta el Palacio de Buckingham tuviera que lanzar un comunicado acerca de sus impresiones acerca de lo relatado.

En su charla, Meghan Markle aseguró que se le llegó a pasar acabar con su vida. «No quería seguir viviendo. No podía quedarme sola. Estaba asustada, se supone que yo debía ser más fuerte. Necesitaba ayuda y me la negaron porque no sería bueno para la Institución. No tenía elección, estaba preocupada por mi salud mental. Tuve pensamientos suicidas muy reales y no sabía a quién recurrir. Estábamos desesperados. Y nos fuimos porque necesitábamos ayuda y nadie nos ayudó. Nunca dejamos la familia. Solo cambiamos nuestro papel en ella», comentaba.

De la misma forma, los duques de Sussex revelaron la preocupación que hubo en Palacio por el tono de piel que tendría el pequeño Archie. Unas palabras que provocaron que la veterana periodista mostrara su cara de estupefacción. “Me permitían hacer muy pocas cosas y eso te genera soledad. En los meses embarazada de Archie, tuvimos que tratar temas como su seguridad, su título, y cuán oscuro sería el tono de su piel”, admitía la que fuera protagonista de ‘Suits’.