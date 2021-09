Benji Aparicio acaba de anunciar que está ya inmerso en la apertura de un nuevo negocio. Una noticia que llega en pleno embarazo de Laura Matamoros.

La vida vuelve a sonreír a Benji Aparicio y Laura Matamoros. A pesar de que su relación ha pasado por idas y venidas, la pareja atraviesa una de las etapas más increíbles de su vida. Ahora que están inmersos en el segundo embarazo, en el terreno profesional también presumen de alegrías. Y es que tal y como acaba de anunciar el chef en sus redes sociales, este está buscando personal para un nuevo negocio.

A pesar de que no ha desvelado todavía el nombre de su nuevo local, todo hace indicar que ya está todo planteado. De hecho, el propio Benji Aparicio está ya a la búsqueda de personal para su nuevo negocio. «Buscamos talento para nueva apertura», escribe junto a una dirección de correo electrónico para que los interesados puedan mandar sus currículum.

Benji Aparicio ha pasado un verano increíble en compañía de su pareja y su hijo Mati. Aunque no es muy dado a compartir momentos personales en sus redes sociales, hace apenas una semana nos dejaba ver algunas fotos de sus vacaciones. Y sin querer, daba una pista sobre el posible nombre de su restaurante.

Benji Aparicio anuncia la nueva apertura de un restaurante

«Verano increíble Y Mati en un gran estado de forma. Creo que se ha ganado un #MatisBar pronto!! Os quiero ♥️♥️♥️», escribía Benji Aparicio hace ya unos días. Ahora que ha desvelado que busca personal para su nuevo negocio, todas las miradas se dirigen al pequeño Matías, que podría ver su nombre en el nuevo local de su padre.

El éxito empresarial de Benji Aparicio es innegable y en esta gran aventura está inmersa también Laura Matamoros. Así lo ha demostrado en más de una ocasión cuando se ha inaugurado un nuevo negocio en Madrid o Barcelona. Cuando la crisis por la pandemia de Covid-19, el chef presumía de poner en marcha nuevos negocios. Actualmente tiene dos restaurantes en Madrid (uno en la capital y otro en Aravaca) y hace unos meses abrió un local en la Ciudad Condal. Aunque en su momento tan solo fue para llevar a domicilio, la pareja no descartó abrir un restaurante físico para que todos los amantes de su gastronomía se acerquen al local a degustarla. Ahora el paso es abrir otro local en Madrid y parece que ya está muy avanzado esta nueva aventura empresarial.

El embarazo de Laura Matamoros sigue viento en popa

El anuncio de que buscan nuevo talento para el negocio de Benji llega justo cuando Laura Matamoros ha compartido con emoción que ha acudido a ver a su segundo hijo. Ella misma enseñaba una ecografía del pequeño, al que ha podido verla la cara de perfil: «Estoy en casa, muy contenta de poder contaros que hoy he visto la carita muy bien a mi bebé», ha empezado diciendo emocionada.

«He alucinado porque en cuatro semanas ha cambiado mucho. No me acordaba del primer embarazo al segundo cómo avanza de rápido. Y la verdad es que cómo se ve todo… No lo he podido ver muy bien, lo he visto de perfil porque está dado de vuelta. Pesa unos 670 gramos y es que es una cosita… Una cosita que empieza a darme unas patadas… tiene una marcha dentro que no es normal. Está todo fenomenal y estoy contentísima», ha terminado diciendo.