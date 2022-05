Isabel Pantoja ha vuelto por la puerta grande a los escenarios. La tonadillera triunfó en su primer concierto en Argentina el pasado 24 de mayo en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. Ahora, la artista se prepara para reencontrarse con su público en el Gran Arena de Monticello (Chile) este 27 y 28 de mayo. El próximo 1 de junio, la madre de Kiko Rivera viajará a Perú para ofrecer el último concierto de gira. Sin embargo, no está sola en todas estas paradas. La cantante ha viajado hasta Latinoamérica acompañada por un exclusivo círculo de amigos y profesionales que le están ayudando a que su regreso a los escenarios sea inolvidable. Además de su hermano Agustín Pantoja, también encontramos al peluquero Antonio Abad y al maquillador Alberto Dugarte, además de Celeste, la presidenta de su club de fans. A continuación, analizamos el papel que tiene cada uno de ellos.

Gracias a las redes sociales, hemos podido conocer de primer mano quiénes conforman el pequeño grupo de amigos que ha viajado junto a Isabel Pantoja a Latinoamérica. Como no podía ser de otra manera, ha sido Antonio Abad, su peluquero, el encargado de explicar el papel que está ejerciendo cada uno en esta pequeña gira. «Alberto Dugarte te dejó espectacular con ese maquillaje que tanto te favorece. Celeste en sastrería. María Ángeles en el teleprónter dándolo todo. Paqui, de asistenta personal siempre pendiente de ti», escribía el peluquero.

Tras esto, el peluquero se mostraba orgulloso de trabajar mano a mano con la artista y reconocía que era emocionante estar «con una estrella de tu talla«. Por otra parte, nos enseñaba algunas imágenes de la cantante en el backstage en donde podemos ver como ultimaban todos los detalles para que su vestido estuviese listo para la gran cita. En concreto, la artista lució un espectacular traje del diseñador Alonso Cozar, quien hizo un diseño muy específico con el que Pantoja quiso rendir homenaje a su madre, doña Ana, apostando por su color favorito, el morado y haciendo referencia al Cristo del Gran Poder.

Un séquito pequeño y exclusivo que acompaña a la artista en su gran regreso a los escenarios y que también ha tenido tiempo para descubrir los lugares más emblemáticos de las paradas de la gira. Horas antes de su concierto en Buenos Aires, Antonio Abad y Alberto Dugarte aprovechaban la ocasión para hacerse fotos en la mítica calle Caminito junto a Celeste y María Ángeles. «Que lujo vivir esto a tu lado, un estadio lleno esperándote«, aplaudía su maquillador.

Agustín Pantoja no deja sola a Isabel Pantoja

Por otro lado, aunque no le hemos visto en ninguna de las fotos que ha compartido su séquito, Agustín Pantoja también acompaña a su hermana en esta cita tan especial para la cantante. El tío de Kiko Rivera no deja sola en ningún momento a la tonadillera y fue el que se encargó de facturar todas las maletas en el aeropuerto de Sevilla para que la cantante no tuviera que hacer ningún trámite.