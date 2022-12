Patricia Pardo y Francisco Márquez rompieron su matrimonio durante el verano de 2021, aunque su separación no se conoció hasta tres meses más tarde. Con dos hijas en común y grandes recuerdos a su espalda, no hubo ni guerras ni batallas públicas entre ellos. El cariño y el respeto fue lo que imperó, el mismo que un año y medio después sigue existiendo entre estos dos exs bienavenidos. Una relación cordial que no solo tendría con Patricia, sino también con su pareja, Christian Gálvez, tal y como ha contado el propio Francisco. Justo el día de su cumpleaños ha confesado que los tres hacen un excelente equipo, revelación que deja ver que el presentador no solo se lleva de maravilla con las pequeñas, sino también con el resto del círculo de Patricia Pardo.

Justo el día de su 39 cumpleaños, Francisco Márquez ha desvelado la razón por la que está tan pletórico y es que no puede estar más agradecido a la vida. «Cumplo 39 años y estoy especialmente feliz. Porque me siento más querido y arropado que nunca, tengo suerte de tener la familia que tengo, la carnal (que está en Cádiz, pero me hacen llegar todo su cariño), y por supuesto mis familias madrileñas; mis compañeros/amigos de trabajo, mis amigos de la urbanización, y aunque suene “raro” el buen equipo que formamos con mi exmujer y su pareja…», comienza diciendo Francisco Márquez. Aunque el noviazgo de Patricia Pardo y Christian salió a la luz en el mes de febrero y aseguraron que irían «paso a paso», ya están viviendo juntos. La pareja se ha mudado a una espectacular casa situada a las afueras de Madrid, donde también viven las hijas de la gallega.

Si bien Francisco y Christian no son amigos en el universo 2.0, sí que tienen muy buen rollo en el tú a tú. Esto demuestra que los dos están satisfechos con los caminos elegidos, aunque no ha entrado en si él está o no enamorado de nuevo, al igual que la que fue su esposa. «He recibido más muestras de cariño de las que merezco y de las que esperaba, y todas desprenden un afecto real y sincero, que hace que sin duda, esté viviendo una etapa increíble, así que solo puedo daros las GRACIAS a todos los que formáis parte de ella de una manera o de otra«, finaliza el mensaje de Francisco en sus redes sociales.

Así hablaba Patricia Pardo de su ex

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ no puede estar más feliz y, aunque no es muy dada a hablar sobre su ex, en una ocasión sí habló sobre su separación. «Lo más duro de mi vida», dijo sobre su ruptura. Un instante en el que no dudó en hablar de todo lo bonito que vivieron durante su matrimonio y del excelente papel como padre que él ha cumplido, cumple y estará segura de que cumplirá. «Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él. Solo puedo dar las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos. Solo puedo hablar maravillas», comentó en su momento. Un vínculo que se transformó y que ahora continúa como amistad.