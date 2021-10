Carlos Sánchez, expareja de Luján Argüelles, ha sufrido un grave accidente. El empresario, padre de la hija de la presentadora, ha tenido un incidente de tráfico. Todo sucedió cuando salía de su domicilio a las afueras de Madrid. En estos momentos se encuentra en un centro hospitalario de la capital en coma inducido y su estado es estable.

La triste noticia tiene al entorno del empresario en vilo, así como a la asturiana. Aunque no todo son malos pronósticos. «La evolución es positiva», señala ‘Diez Minutos’, que ha adelantado la noticia en la tarde de este jueves. Carlos Sánchez fue pareja sentimental de la conductora durante muchos años. Comenzaron su noviazgo en el año 2013, después de largo tiempo siendo amigos. Después de siete años juntos y una hija en común -Miranda- decidieron separarse en 2020. La noticia de su ruptura se hizo pública en octubre de ese año, pero ya llevaban tiempo separados.

“En agosto fue cuando trascendieron las cosas. Estas cosas no son de repente”, explicaba poco después de poner fin a su idilio. Sincera, reconocía que el desgaste por la convivencia y el paso del tiempo tuvieron mucho que ver en su decisión de desvincularse emocionalmente. La escritora de ‘Cenicienta llevaba tacones de 15 cm’ explicaba que fue tras el confinamiento cuando decidieron seguir cada uno su camino.

«Ahora mi prioridad es mi hija»

En una entrevista con SEMANA dejaba claro, además, que su prioridad tras separarse es su hija. «Ahora mi prioridad es mi hija. Cuando tienes una niña no te puedes permitir deprimirte o decaer. Los niños requieren mucho de ti y tienes que tener mucha energía, estar siempre jugando y haciendo de todo para que esté entretenida», decía.

eso sí, siempre quedó el respeto mutuo. Estando con él, la presentadora halagaba las virtudes de Carlos diciendo: «Es un hombre con «muy buen rollo, muy buena energía». A raíz del nacimiento de su hija se especuló con la posibilidad de que se jurasen amor eterno ante el altar, pero no llegaron a convertirse nunca en marido y mujer. Antes de su relación con Carlos, la presentadora había estado casada con el exjugador de baloncesto Benjamín de la Fuente. Con el deportista, las cosas no acabaron bien. «El día a día con Luján es muy complicado porque el trabajo le provoca muchas inseguridades», revelaría el deportista en ‘ABC’. «Es la mejor en lo suyo, pero no sabe ser feliz».

El accidente de Carlos Sánchez se produce en un excelente momento profesional para la presentadora, que acaba de fichar por Netflix. La plataforma en streaming la ha elegido para ponerse al frente de ‘¿A quién le gusta mi follower?’, su nueva apuesta de entretenimiento. Un proyecto que ella ha acogido con muchas ganas. «No tengo palabras para expresar la ilusión y las ganas que tenemos de compartir este proyecto», ha confesado en sus redes sociales. Se trata de un formato de búsqueda de pareja que competirá con otro nuevo programa de la misma categoría: ‘Amor con fianza’, el dating show de Mónica Naranjo que promete hacer sombra a ‘La isla de las tentaciones’.