Una tarde más, Ivonne Reyes se ha sentado en un plató de televisión para hablar de Pepe Navarro. Después de las duras acusaciones de Vanessa Martín, expareja del presentador, en ‘Sábado Deluxe’, la actriz ha revelado que la conoce «porque ella quiso contarme hace años su historia, similar a la mía. A ambas nos embaucó». Asimismo, ha contado que «estaba muy pendiente de lo que decía» Vanessa, ya que «se me removió mucho cuando la estaba escuchando. Me chocaban muchas cosas, quería que hablara». Lo que no imaginaba es que durante su entrevista en el programa vería un vídeo de Eva Zaldívar, ex de Pepe Navarro, arremetiendo contra ella.

La que fuera esposa del cordobés se ha mostrado muy cansada de estar en boca de Ivonne y de que esta diga «burradas y mentiras sobre mí». «Aquí todo vale ya. Y como se les paga y se les deja decir lo que sea», ha lamentado. «Nos vienen cosas muy buenas de familia. Ya estamos acostumbrados a esto».

«Tendrá que rendir cuentas», ha explicado Eva Zaldívar

«Todo lo que quiera sentarse y contar, tendrá que rendir cuentas», ha añadido. «Yo a esta mujer no le he hecho nada. Quería saber quién es nuestra familia. Y luego nos puso una demanda, que la he ganado, a mi hija y a mí. Dijo que nos iba a sentar en el banquillo y fue a no sé cuántos programas. Lo siguiente, que siga diciendo mentiras sobre Que diga lo que le dé la gana. Yo creo que no le he hecho ningún mal a nadie.

Esta tarde estará otra vez ahí y dirá lo que le dé la gana. Y mañana estaréis detrás de mí preguntándome. Esto es el cuento de nunca acabar», añadía al ser preguntada por Ivonne. «Ella sabe las mentiras que diga». Por último, ha dejado claro que tomará medidas legales contra la caribeña si lo cree oportuno.

La venezolana ha asegurado este martes que Pepe Navarro le dijo durante una reunión que desconfiaba de la paternidad de uno de los hijos que tiene con Eva Zaldívar. Según ha contado, se lo confesó en su momento el que fuera presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’: «Me lo contó tomando una copa en La Moraleja».

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, Ivonne Reyes lanzó durísimas acusaciones contra Eva Zaldívar en televisión. «Habla de tus hijos que alguno no es de Pepe Navarro», espetaba en el ‘Deluxe’. Aquella noche, la artista insinuaba que uno de los hijos de Eva Zaldívar no era de Pepe Navarro. Esta estaba al otro lado del teléfono en directo y respondía a sus «tonterías». «Te agarras a cualquier cosa. Sabemos perfectamente quién es nuestra familia. Ivonne dices tantas mentiras y me has hecho tanto daño en mi vida… Pasa página. Que Alejandro se haga la prueba. No hay más. Alejandro será bienvenido en nuestra familia siempre», le decía.

La guerra mediática y judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro no ha llegado a su fin, pese a que llevan décadas de enfrentamiento. Tras una entrevista del presentador en ‘Sábado Deluxe’, Ivonne se lamentaba de que el presentador reniegue de la paternidad de su hijo Alejandro. «Los tres sabemos lo que hay. Como Terelu bien dijo antes, hay un pequeño grupo que lo sabe todo perfectamente», afirmaba en ‘Viva la vida’. «Él también lo tiene más claro de lo que ustedes piensan. Él sabe perfectamente que es él. No hay nadie más».

Pepe Navarro sigue negando ser el padre de Alejandro Reyes

La paternidad de Alejandro ya está reconocida por la justicia, pero Pepe Navarro sigue negando que él sea su padre. «Ya está cerrado el caso hace muchísimo tiempo, son muchos años. (Pepe) no tiene nada que hacer, ni antes ni después ni con resurrección», ha dejado claro Ivonne. «Lo que se ha dicho y lo que se ha contado hay muchas cosas que no ha lugar: no tiene ni pies ni cabeza… No hay ninguna prueba que hacer porque ya la pedimos como cinco veces en el centro de toxicología. Esta persona no apareció. Tenía tiempo para recurrir y no apareció».

A la caribeña, la actitud de Pepe Navarro le parece fuera de lugar. «Me parece todo muy patético. Es casposo el asunto. He tratado de mantenerme al margen y callada porque no hay nada nuevo que decir. Este asunto es un caso cerrado. Cosa cerrada juzgada», explicaba en su primer día de trabajo como colaboradora en ‘Ya son las ocho’, el programa que presenta Sonsoles Ónega.

Te interesará saber...