Cuando está a punto de arrancar la nueva edición de ‘La Voz Kids’, Eva González nos suelta un bombazo. La presentadora está viviendo una gran etapa profesional, poniéndose al frente de los diferentes formatos de ‘La Voz’. Precisamente ha sido en la presentación de esta nueva edición donde los niños demuestran su arte sobre el escenario cuando ella misma ha confesado que, en cuestión de la maternidad, se planta de momento. Eva González ya es madre de un niño, Cayetano JR., fruto de su relación con Cayetano Rivera. A la modelo y al torero se les cae la baba con su hijo pero, de momento, no quieren darle ningún hermanito ni ampliar la familia.

Ha sido precisamente en la presentación de la nueva edición de ‘La Voz Kids’, que arrancará este próximo viernes 7 de mayo en Antena 3, donde Eva ha asegurado que no está en sus planes ampliar la familia. «No, ¡me salen los niños por las orejas! ¡Ya hay demasiados!», ha sorprendido de manera tajante, tal y como publica la revista ‘Pronto’. Parece ser que Eva y Cayetano se plantan tras convertirse en padres del pequeño Cayetano Jr., de quien precisamente la presentadora también habló.

Eva González ha revelado los talentos que tiene su hijo, y aunque a ella le hubiera gustado que cantara bien, no es uno de sus mayores talentos. Así mismo lo revela la presentadora en el citado medio: «¡Todos los del mundo! Pero soy consciente de que no canta. Y mira que lo intenté, porque de pequeñito mi amiga Pastora Soler fue la primera que le cortó las uñas, ya que existe una creencia que dice que si un artista le corta las uñas detrás de una puerta a un bebé por primera vez, el niño canta. Me dije: “Por lo menos que el niño nos sirva para una juerga flamenca, que se canturree algo”. Genética para eso, el chiquillo no tiene», confesó.

El pasado mes de marzo, el hijo de la pareja formada por la modelo y el torero cumplió tres años. Para Eva y Cayetano, la llegada del bebé supuso uno de los mejores momentos de su vida. Han disfrutado a tope de su maternidad y paternidad correspondiente, pero de momento no están en sus planes darle un compañero de juegos y un hermanito. La pareja está muy centrada en sus respectivas carreras profesionales y prefieren, de momento, plantarse en cuanto a ampliar la familia. Eso sí, ambos se deshacen con su hijo, que ha supuesto un chute de energía para la pareja durante los momentos complicados que han atravesado durante los últimos años.