Eugenia Osborne, feliz en las playas de Cádiz tras romper su matrimonio con Juan Melgarejo

Eugenia Osborne anunció hace unos días a través de un comunicado que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, al dar a conocer su separación del empresario Juan Melgarejo tras casi 14 años juntos y tres hijos en común. Una ruptura amistosa en la que ha primado el respeto mutuo por el bien de sus vástagos que les ha hecho tomar caminos por separado. El de la hija de Bertín Osborne le ha llevado a descansar unos días en las privilegiadas playas de Cádiz, donde ha disfrutado de una jornada familiar donde divertirse con los pequeños y meditar sobre todo lo bueno que la vida le depara ahora que ha decidido tomar los mandos de su existencia y marcar ella misma el rumbo de sus pasos.

Eugenia Osborne asegura que estar bien en estos momentos, dos semanas después de comunicar al mundo que está de nuevo soltera tras 14 años ligada a Juan Melgarejo. No se arrepiente de lo vivido, pero no es tiempo de mirar atrás y ahora tan solo hay lugar para avanzar con optimismo y el convencimiento de que lo que le espera es siempre mejor. Es por eso que ha optado por no entrar a valorar los rumores que especulan sobre los motivos de su separación con el padre de sus tres hijos u otras cuestiones que puedan perturbar su determinación de sonreírle a la vida y disfrutar del tiempo con sus seres queridos. La hija de Bertín Osborne atiende amable a los reporteros que le preguntan sobre qué le deparará la vida este verano ahora que está soltera y así responde ella. ¡Vea el vídeo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Osborne (@eugenia_osborne)

“Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Agradezco y pido respeto a nuestra intimidad y la de nuestros hijos. Estás serán las únicas palabras que formularé respecto a esta nueva situación de nuestras vidas. Entre Juan y yo permanecerá siempre nuestro cariño, amistad y profundo respeto. Es un hombre y padre maravilloso al que siempre estaré agradecida por los años que hemos compartido como matrimonio. Por encima de todo nuestra prioridad siempre será el bienestar, educación y amor hacia nuestros tres hijos”, se explicaba Eugenia Osborne en el comunicado en el que daba a conocer su ruptura matrimonial.