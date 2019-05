Eugenia Osborne habla sobre el estado de salud de su hermano Kike

1 Un año complicado para la familia

El pasado año no fue uno fácil para Eugenia Osborne. Porque además de los problemas de salud de Kike, la diseñadora vivió en sus propias carnes el miedo tras el atentado que tuvo lugar a finales de año en Estrasburgo. Ella no estaba allí, pero sí su pareja Juan Melgarejo, por motivos de trabajo. Algo que no ha sido fácil olvidar para ella.