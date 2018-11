Eugenia Martínez de Irujo saca su lado más sensual en su 50 cumpleaños

Solo alguien con el estilo de Eugenia Martínez de Irujo puede posar desnuda en su bañera y con una tarta sin que parezca un horror. La hija de la duquesa de Alba celebró este lunes su 50 cumpleaños y lejos de grandes fiestas repletas de amigos y familiares, prefirió hacerlo en la intimidad y disfrutar de un baño relajante y una buena tarta en la mejor compañía.

Con esta imagen agradecía todas las felicitaciones

Porque a pesar de que ella aparece sola en la fotografía, alguien tendría que estar con ella para poder hacerle la foto. Y efectivamente era su pareja Narcís Rebollo el encargado de inmortalizar este bonito momento. Ella misma declara la autoría de la fotografía en el texto que la acompaña: “A todos vosotros que me habéis felicitado por mi cumple hoy y por lo de Calleja!!! MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS GRACIASSSSS ❤️🙏🏻 Desde ayer he contestado 1 x 1 a todos los que he podido… !!!! Agradecidisima x todo el cariño!!!! Os adoro❤️ @narcisrebollo tu foto mi amor!!!”, escribió junto a la sensual foto.

Eugenia Martínez de Irujo es esta semana uno de los rostros que más portadas acapara en los portales digitales. La duquesa de Montoro concedió una entrevista a Jesús Calleja en su programa de aventura donde reveló el infierno que vivió al lado de Jesús Aguirre, el que fuera el segundo marido de su madre, la duquesa de Alba. «Todo el mundo lo tiene en los altares y para mí fue una pesadilla, pero mi madre siempre le defendió», fueron algunas de las palabras de Eugenia durante su entrevista.

Ha encontrado de nuevo el amor de la mano de Narcís Rebollo

Durante los últimos años hemos visto la faceta más atrevida y sensual de Eugenia Martínez de Irujo. Después de que contrajera matrimonio con Narcís Rebollo en una boda en Las Vegas a la que asistieron disfrazados el pasado año o verla actuando en la serie revelación del momento ‘Arde Madrid’, de la mano de Paco León, ahora también se desnuda y lo comparte en redes. Nos encanta esta faceta nueva de la duquesa de Montoro, que alejada “al que dirán” disfruta de una segunda juventud a sus 50 años recién cumplidos.

