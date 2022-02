Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido después de que acudiera al Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) en Sevilla. Esta cita fue el escenario elegido por su hija, Tana Rivera, para presentar a su pareja, el joven empresario sevillano, Manuel Vega. Mucho se ha hablado de esta nueva relación y en la última aparición de la hija de la duquesa de Alba, ha sido preguntada por lo que piensa del nuevo novio de su hija.

A diferencia de lo que dijo Fran Rivera cuando le preguntaron por su hija y su nueva relación, Eugenia Martínez de Irujo habla maravillas de Manuel Vega: «A mí me parece un chico estupendo, educadísimo, trabajador… «, ha empezado diciendo. En cuanto a lo que se ha dicho sobre que le parecía a sus padres un poco mayor, Eugenia se muestra enfadada.

«Cuando digáis esas cosas genéricas, dad nombres y apellidos. Me encantaría saber si es verdad que alguien lo ha dicho, para que me lo diga a la cara. O por lo menos, yo saberlo. Si lo sabéis, nombres y apellidos, porque me encantaría saberlo. No me ha sentado bien, porque el chico es estupendo, es encantador, es educado y no sé a qué vienen esos comentarios», ha terminado diciendo.

Eugenia Martínez de Irujo habla maravillas del novio de su hija

Vídeo: Europa Press.

Un poco más cauto fue su expareja, Fran Rivera, que prefirió no hacer declaraciones cuando le preguntaron por la nueva relación de su hija. A diferencia de Eugenia, el torero se mostró muy enfadado y defendió a Tana, dejando claro que lo único que quiere es que la dejen tranquila. «Que la dejéis tranquila, que ella no tiene que soportaros a vosotros», declaraba el torero, al que era difícil de reconocer al estar oculto bajo la mascarilla y un gorro para calmar el frío que ha hecho este lunes por la mañana en Madrid.

Al preguntarle por qué piensa de Manuel Vega, este famoso empresario sevillano que lleva meses saliendo con su hija, el torero volvía a ser rotundo: «Que respetéis a mi hija por favor, que respetéis a mi hija por favor, y su intimidad. No lo vais a hacer, ¿no?», terminaba diciendo con una risa irónica antes de meterse en el coche que le iba a llevar a las instalaciones de Atresmedia.

Fran se mostraba enfadado cuando le preguntaron por Manuel Vega

Vídeo: Europa Press.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera atraviesa un momento especialmente dulce desde que comenzó su noviazgo con Manuel Vega, un empresario sevillano muy conocido en la capital andaluza. Y es que es dueño de negocios tan conocidos como la discoteca Antique Theatro, La Piconera o el restaurante Maquiavelo. Acompañada de su chico, la joven arropó a su tía política, Eva González, mujer de Cayetano Rivera, que inauguraba ‘SIMOF 2022’ con un desfile al que acudieron numerosos rostros conocidos.

Entre los momentos vividos en este evento, que fue el elegido por la joven para presentar a su novio en sociedad, cabe destacar el encuentro entre Tana Rivera y Manuel Vega con Fran Rivera. La joven saludó cariñosamente a su padre. Poco después aparecían Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo. El diestro fue directo a saludar a la pareja de su exmujer, olvidando por unos instantes a la nueva pareja de su hija. Cosas del directo. Finalmente, el matador se acercó a su nuevo yerno para saludarlo muy cálidamente… y ante la atenta mirada de todos.