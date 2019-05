Las disputas en la Casa de Alba continúan. La polémica entrevista que Cayetano Martínez de Irujo ha concedido al periódico ‘El Mundo’ ha sacado a relucir, una vez más, las discrepancias que existen entre los herederos. En ella, el jinete dice haber sido apartado por parte de sus hermanos de todo el legado que su madre dejó tras su muerte. Hecho que le ha sumido en una profunda tristeza y que no tiene reparos en manifestar públicamente. Esta situación ha vuelto a poner en jaque a todos los hijos de la fallecida Cayetana Fitz-James Stuart, que se ven envueltos en una nueva guerra mediática.



Este jueves, la Duquesa de Montoro ha presentado ante los medios su nueva colección para la firma Tous. Ocasión en la que ha sido preguntada por la situación en la que se encuentra su familia. «Yo no voy a opinar de lo que hablen ellos, es su problema. Yo estoy al margen», dice Eugenia, que afirma no querer entrar en conflicto. La ahora diseñadora reconoce mantener una buena relación con sus hermanos, tónica que no parece ser la general entre ellos. «Siempre los he adorado a todos, cada uno como es. Con los mayores más tarde por que la diferencia de edad, que es bastante. Pero cuando ya hemos tenido relación lo he adorado a todos», afirma.

La hija pequeña de Cayetana de Alba reconoce que su familia no es precisamente un ejemplo de unión, aspecto que no asimila como algo negativo, ya que la personalidad de cada uno de sus miembros es muy dispar. «En mi casa, y la gente que nos conoce lo sabe, cada uno hemos sido muy divergentes. Cada uno ha vivido su vida, cada uno ha hecho lo que ha querido. No hemos sido una familia piña que hace viajes juntos o actividades a la vez…Cada uno tiene su vida, tampoco quiero estar todo el día apiñada. Quiero ser independiente, vivir mi vida como me da la gana punto y fin», añade. Pese a que sus palabras denotan el enorme cariño que Eugenia profesa hacia sus hermano, reconoce que Cayetano no es precisamente una persona fácil. «Vosotros le conocéis, a veces no tiene muy buen carácter. Pero es buena gente», termina dice la única hija de la Duquesa de Alba, que parece vivir uno de los momentos más plenos de su vida junto a su pareja, Narcís Rebollo.