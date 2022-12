Kim Kardashian ha concedido una entrevista en la que habla a corazón abierto no solo sobre la maternidad, la cual tilda de «jodidamente dura», sino también de otros aspectos como los trabajadores de su casa. La celebrity cuenta con varios empleados en su mansión y estos no solo tienen que seguir unas normas o un contrato de confidencialidad, sino también un código de vestimenta muy estricto. Ha sido ella misma quien ha desvelado cómo se organiza para que lleven un look previamente aprobado por ella y que, por supuesto, sea zen. «Tengo uniformes. Son solo paletas de colores. Tengo un manual», dice la empresaria.

Kim tiene colores prohibidos y otros en cambio que sí aprueba. «Grises, gris brezo, negro, azul marino, blanco, crema y caqui», dijo. «Es decir, podemos ceñirnos a todos los tonos neutros. No mucho color block», dice la más famosa de las Kardashian en un pódcast llamado The Angie Martinez IRL Podcast. De este modo, se conocen las reglas que ha impuesto ella para sus empleados, lo cual ayudaría a seguir con la estética minimalista que ella tiene en su mobiliario y en el interior de su vivienda.

Todas las personas que están junto a ella ya sea en su casa o en sus oficinas deben cumplir estos requisitos en su vestimenta a rajatabla, al menos si no quieren ser abroncados por su jefa, Kim Kardashian. «Mi casa es muy zen, así que les pregunté a todos qué les parecía y todos dijeron: ‘Eso nos haría la vida muy fácil», ha dicho. Con un vida que ella misma tilda de intensa, Kim solo desea llegar a casa en un ambiente relajado. «Todo en mi casa es realmente minimalista. Me parece que hay tanto caos en el mundo que, cuando llego a casa, quiero que todo esté muy tranquilo y que todo parezca relajante«, ha añadido. Así pueden variar, aunque siempre teniendo claro qué colores sí y cuáles no encajan según su gusto.

Tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, por ejemplo, en su casa de Malibú, Kim ha seguido una decoración nada sobrecargada. Las zonas comunes, su dormitorio, la cocina cumplen estas normas, no en cambio las habitaciones de sus hijos, a las cuales ha aportado más color. Esto demuestra que Kim no deja nada sin atar y que ella tiene claro siempre lo que quiere, algo que se ha hecho evidente de nuevo con estas declaraciones tan recientes.