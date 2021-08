Estrella Morente, al ser preguntada sobre el romance de su hermano con Sara Carbonero: «Viva el amor»

Estrella Morente acudió al concierto de su hermano, Kiki Morente, en Cádiz y no pudo evitar ser preguntada por Sara Carbonero.

El círculo de Sara Carbonero y Kiki Morente siempre ha intentado cerrar filas. Prefieren que todo surja entre ellos con fluidez y no empañar su historia, sin embargo, el concierto del artista sirvió para confirmar que todo va muy bien entre ellos. SEMANA adelantó todos los detalles de su incipiente romance y hablamos con el propio Kiki, que nos comentó que se estaban dejando llevar. Pues bien, este jueves el cantante actuó en en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Sara se acercó hasta allí para estar junto a su nueva ilusión. Allí coincidió parte de la familia de Kiki, en concreto con Estrella Morente, que no pudo evitar ser preguntada por una de las parejas del verano. A pesar de que no quiso entrar en detalles, antes de despedirse de los reporteros espetó dos frases que dejaron boquiabiertos a los presentes. «Que viva la alegría, que viva el amor», dijo.

La pareja intenta jugar al despiste y prefiere que no les fotografíen juntos intentando cuidar cada uno de sus movimientos. A pesar de que intercambian likes y SEMANA ha publicado detalles de su historia de amor, Sara Carbonero todavía no ha posteado ninguna imagen junto a él. Fue hace algunos meses cuando confirmó junto a Iker Casillas que su matrimonio había terminado, por lo que iniciaban caminos por separado. Se llevan bien por el bien de sus pequeños y ambos tienen claro que eso será siempre así, ya que sus pequeños son lo más importante tanto para la periodista como para el exfutbolista.

Tanto Kiki como Sara quieren ir poco a poco, sin prisa y, de momento, viviendo el día a día. «Sara y yo tenemos una amistad muy bonita y nos dejamos llevar», dijo Kiki en conversación son SEMANA. El hermano de Estrella Morente se mostraba cauto y, de hecho, insistía en que «ya se irían viendo las cosas». Los pasos de la pareja demuestran que, aunque no confirman ni desmienten nada en sus redes, quieren estar juntos y aprovechar al máximo el tiempo que tienen junto al otro.

Llevan unos meses de discreta relación, están ilusionados y han encajado a la perfección en el grupo de amigos del otro. De momento, todo parece ir sobre ruedas y es que, además de gustarse mucho, a Sara le encanta la música, prueba de ello, que su sección radiofónica se titule como un verso de ‘Tu otra bonita’, uno de sus grupos favoritos. Ahora además celebran el último éxito de Kiki Morente sobre los escenarios, un concierto en el que su entorno trató de evitar que Sara Carbonero fuera fotografiada a la entrada del mismo.