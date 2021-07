Rocío Carrasco y Rocío Flores se han convertido en compañeras de trabajo tras la última incorporación de Rociíto a Mediaset. No se verán las caras, al menos eso han impuesto a la cadena, pero un error de cálculos podría jugarles una mala pasada, como casi sucede este miércoles

Cada vez más cerca y a la vez tan lejos. Así están ahora mismo Rocío Carrasco y Rocío Flores. Madre e hija comparten ahora empresa en la que trabajan tras el último fichaje de Mediaset a Rociíto. Si bien todo parecía que se iba a quedar en las diferentes temporadas de su docuserie, que se grababan alejadas de los platós de Telecinco, nada ha tenido que ver. Rocío Carrasco ha fichado por ‘Sálvame‘, lo que va a mantener muy cerca a su hija, que es colaboradora de ‘El programa de AR‘ (o ‘El programa del verano’ ahora durante los meses de julio y agosto), así como de ‘Superviviente’. Esto hace previsible un encuentro fortuito, pero la cadena y ellas mismas están luchando para que esto no suceda bajo ningún concepto a través de una estudiada estrategia de obligado cumplimiento.

El motivo por el que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se verán

Ambos platós están relativamente cerca, lo que podría suponer un quebradero de cabeza para madre e hija. Pero, esto no ha ocurrido y no está previsto que ocurra por la estrategia que han seguido tanto ellas, como los propios directivos de la cadena, aunque este miércoles casi sucede lo que todos luchan por evitar. Y es que los horarios de los diferentes programas van a hacer que no se tengan que cruzar por los pasillos, aunque les separen escasos minutos entre la salida de una y la llegada de la otra. A pesar de correr el riesgo de verse las caras tras casi una década sin hacerlo, todo el equipo de la cadena sabe que deben evitar en todo momento esta incomodidad para sus estrellas.

Mientras que Rocío Flores trabaja por la mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ y por las noches en ‘Supervivientes’, su madre lo hará por la tarde en ‘Sálvame’. Aún así, Rocío hija casi roza a su madre con los dedos y es que debe acudir con casi una hora y media de antelación a su puesto de trabajo para pasar por maquillaje y peluquería. Aun así, al parecer no habrá encuentro o esa es la intención de todos. Al menos de momento. Joaquín Prat asegura que «Rocío Flores sale de aquí a las 13:30 horas y su madre antes de las 15:00 horas no está por los pasillos». Además, si el destino fuera caprichoso, el presentador explicó en ‘El programa de AR’ que «el encuentro no se va a producir, y si hubiese una posible coincidencia por tiempo se va a evitar, lo van a evitar ellas».

Vídeo: Europa Press

Pero casi estuvo por echarse por tierra todos los esfuerzos, porque Rocío Carrasco alargó su estancia en la cadena en su debut en ‘Sálvame’ este miércoles, mientras que su hija llegaba para colaborar en ‘Supervivientes’ antes de lo previsto. Esto obligó al representante de la joven a tener que ordenar in extremis que el vehículo en el que accedían a las inmediaciones cambiase de rumbo e hiciese parada en una puerta alternativa a la habitual.

Vídeo: Europa Press