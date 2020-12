La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera todavía no ha llegado a su fin. Ahora, Antonio Rossi desvela la estrategia de la tonadillera en esta polémica

Durante los últimos meses, los enfrentamientos entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera no han cesado. A pesar de que el DJ ha hablado en diferentes ocasiones en televisión y ha acudido a diferentes programas, la tonadillera intenta mantenerse al margen. De momento, no ha hecho ninguna aparición pública hablando sobre este tema e intenta quedarse en un segundo plano. ¿Es esta la estrategia y el camino que quiere tomar la tonadillera? Te descubrimos cuáles son los planes de la artista.

Este viernes, en ‘El programa de AR’, Antonio Rossi ha querido desvelar la estrategia que está siguiendo Isabel Pantoja para ganarle la guerra a su hijo, Kiko Rivera. Además, ha revelado cómo se encuentra la cantante, que sigue todavía encerrada en Cantora, donde vive con su madre, Doña Ana, y su hermano, Agustín Pantoja. Según el periodista, Isabel «está mal, está claro que no es el mejor momento de su vida, pero de verdad que no está pasiva, está proactiva para estar preparada para el golpe«, cuenta. Al parecer y aunque esté en un segundo plano, la tonadillera tiene en mente los pasos a seguir para enfrentarse a su hijo en el caso de que fuera necesario.

Isabel Pantoja está pasándolo mal, pero está pendiente de lo que ocurre

Según el mencionado periodista, a pesar de que la tonadillera no está pasando por su mejor momento por el enfrentamiento con su hijo, tiene una estrategia con la que alzarse con la victoria en esta guerra tan sonada. Antonio Rossi asegura que la estrategia de la tonadillera está totalmente clara y «es dejar que su hijo siga metiendo la pata sin avisarle y ella poder demostrar que hizo las cosas bien».

Además, también ha desvelado que Francisco Baena Bocanegra, uno de los abogados más reconocidos y reputados de Sevilla, no será quien lleve su defensa en los litigios que tenga con los Rivera. Algo que parecía estar cerrado pero que finalmente no llevara a cabo: «El acuerdo con Bocanegra parece que no se ha cerrado y se ha rechazado la defensa de Isabel Pantoja, ha sido muy claro», ha contado. De momento, se desconoce quien será el letrado en defender a la tonadillera en uno de sus enfrentamientos judiciales más complicados si finalmente se confirmara que Kiko Rivera quiere dar un paso más.

Parece ser que a Isabel Pantoja no paran de crecerle los enfrentamientos judiciales. De hecho, sigue inmersa en su particular guerra también con los hermanos Rivera Ordoñez, quienes a través de su abogado, Joaquín Moeckel, habrían depositado varios requerimientos notariales pidiéndole a la tonadillera que le devolvieran los enseres personales de su padre, Paquirri. La artista siempre ha dado un no por respuesta y ahora el bufete de abogados esperará a que pase la Navidad para dar un paso más.

Los hermanos Rivera Ordoñez, en pie de guerra con Pantoja

Kiko Rivera sigue apostando por defender a sus hermanos y declarará contra su madre en el juicio en caso de que las cosas de Paquirri no se le entreguen a los hermanos Rivera antes de Navidad. Así lo ha asegurado el abogado de Cayetano y Fran Rivera, Joaquín Moeckel, que apunta que Isabel Pantoja tiene hasta Navidad para hacer la devolución de los enseres de Paquirri a sus hijos mayores. Si no lo hace, iniciarán un proceso civil contra ella y llamarán a Kiko Rivera como testigo.

«Voy a llegar hasta el final porque no hay nada que perder. Ná tenía, ná tengo, se dice en Andalucía. Lo he intentado por las buenas, hablo por mis clientes (los hermanos Rivera) vamos a arreglar esto de buena forma para mantener la imagen de Isabel Pantoja intacta. La señora Pantoja tiene un problema. Yo soy una persona de buen corazón, firmamos el documento y ya está. Vamos a dar de plazo todas las fiestas navideñas para ver si el corazón se nos ablanda y rectificamos», empieza explicando Joaquín Moeckel sobre las novedades del caso en el programa ‘La hora de la 1’ de TVE. Tendremos que esperar hasta después de la Navidad para saber qué derroteros coge este proceso judicial y en qué punto estará la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. ¿Qué pasará en las próximas semanas?