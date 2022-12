Ha sido un año muy convulso para Esther Doña. La viuda de Carlos Falcó ha vivido momentos tan intensos como una pedida y una separación con una mínima diferencia de tiempo. Fue el pasado mes de agosto cuando se anunció su ruptura con el juez Pedraz tras un año de relación. Estaba muy enamorada de él pero, sin embargo, su relación no llegó a buen puerto y decidieron tomar caminos separados. Ahora, en plena época navideña, Esther Doña se sienta en el programa de Sonsoles Ónega y cuenta algunos detalles inéditos de sus únicas navidades que vivió con el que fue su última pareja.

Estas navidades serán muy diferentes para Esther Doña a la de los últimos años. El 2021 pasaba esta época tan entrañable completamente enamorada del juez Santiago Pedraz. Disfrutaron de la Navidad en Málaga, la tierra de ella. Esa fue la única Nochebuena que pasaron juntos y lo hicieron recorriendo algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad andaluza sin esconderse. Bailando, dándose besos y dejándose llevar con ese espíritu navideño. Así fueron sus únicas navidades juntas. Sin embargo, este año serán muy diferentes para la viuda de Carlos Falcó, pues en agosto anunciaba su ruptura con el juez. Eso sí, tiene una clara petición para el 2023: «Yo le pido a Cúpido que no se fije en mí. Estoy ahora disfrutando de mi momento. Estoy muy bien y por ahora no quiero ningún tipo de relación», ha dicho al respecto.

Esther Doña y Santiago Pedraz pasaron la Nochebuena del pasado año juntos en Málaga

Sin embargo, a pesar de que ahora está muy bien sola, guarda con mucho cariño la única que vivió junto al juez Pedraz. «El año pasado fue muy curioso y la verdad es que muy bonito. Santiago y yo llevábamos unos meses saliendo y llegaron las navidades y le pregunté qué iba a hacer y él me respondió «yo contigo». Y le dije bueno conmigo no porque yo voy con mi familia. No conocían a Santiago personalmente, los conocían por teléfono. Me dijo que conmigo y yo le dije que era con mi familia y él me dijo que entonces con mi familia«, ha dicho.

Esther Doña ha revelado la buena sintonía que hubo entre Santiago Pedraz y su madre, Marian Morales. «La verdad es que fue una conexión tremenda«, dice refiriéndose a la excelente relación de él con el resto de su familia. Pero sobre todo ha querido hacer hincapié en que con su progenitora tuvo una gran afinidad: «Sobre todo con mi madre. Santiago y mi madre hicieron un clic y se llevaron fenomenal«, ha dicho visiblemente emocionada. Sin embargo, estas navidades serán muy diferentes para ella.

A pesar de su ruptura con el juez Pedraz, Esther Doña termina el año inmersa en su trabajo en televisión. A principios de noviembre se revelara que se convertía en el fichaje estrella como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Tras conceder una entrevista a la presentadora, se unió a este reto profesional. Era la segunda vez que ficha por un programa de ámbito nacional. En agosto de 2020 se anunció que sería el fichaje estrella de ‘La Hora de la 1’, en Televisión Española, un programa presentado hasta julio de 2021 por Mónica López y que contaba con Cristina Fernández al frente de la crónica social. En la actualidad, el espacio está codirigido y presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.