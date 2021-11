Esther Doña continúa con su vida, la cual ahora le lleva a ejercer como influencer, imagen publicitaria y reclamo de las marcas de excepción. Su popularidad creció como la espuma tras su relación con el marqués de Griñón, pero tras su pérdida el pasado mayo de 2020, la joven ha tenido que reconstruir su existencia y adaptarse a las nuevas demandas de su entorno. Una dura prueba de la que ha salido reforzada, aunque en el camino haya dejado su relación con Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón y con la que no mantiene buena relación. La falta de sintonía entre ambas mujeres siempre ha sido una evidencia, aunque no se llegase a producir un enfrentamiento real. No obstante, con la pérdida de Carlos Falcó, ambas dejaron al descubierto que entre ellas no existía un buen sentimiento, algo que ha vuelto a quedar patente al comprobar la reacción de Esther Doña al oír una pregunta sobre Tamara Falcó.

Vídeo: Europa Press

La socialité cumplía 40 años este sábado y lo celebraba con una ingente fiesta en la que acudieron cerca de 150 invitados, entre influencers, nombres propios del mundo de la moda y el espectáculo, además de familiares y amigos de la propia Tamara Falcó. Un fiestón por todo lo alto en el que, por supuesto, no estaba invitada Esther Doña. No le importaba, ella tenía otros planes. Al ser preguntada por cómo vio la fiesta de cumpleaños de la hija de Isabel Preysler, a Esther Doña se le cambió el rictus y no pudo ser más tajante para zanjar el rumbo que estaba tomando la conversación con el reportero: “Hemos venido a estar con Chocrón y la familia Chocrón y nada más”, sentenció con dureza. No trató de disimular su malestar y es que no quería responder a si había felicitado o no a Tamara por su aniversario.

Esther Doña quiere seguir el legado que su marido, Carlos Falcó, mantuvo vigente en vida. Ahora que no está, los actos solidarios que antes apadrinaba él los ha heredado su viuda. Pero ella no lo hace sola y es que a su lado está incondicionalmente ahora su nuevo novio, Santiago Pedraz. Esther Doña tiene claro que con su nueva pareja seguirá manteniendo vivo el recuerdo del marqués de Griñón, aunque tan solo sea a través de estas iniciativas solidarias: “Para nosotros es una felicidad estar aquí, porque siempre hemos apoyado a la familia Chocrón. Hace unos años también lo hizo Carlos y bueno, no está él, pero estamos nosotros”, asegura Esther Doña. Vea el vídeo y conozca la reacción tajante que tiene al oír hablar de Tamara Falcó y cómo desea mantener el legado de su marido siempre vivo.