Cuando Esther Doña se desplazó junto a Santiago Pedraz para disfrutar de una ruta gastronómica por Aranjuez, no imaginó lo que le terminaría sucediendo. A la que fuera marquesa de Griñón le robaron el bolso mientras comía junto a su pareja, un percance que empañó este día tan especial para ambos. Y es que no era un bolso cualquiera, sino una pieza de Loewe de 2250 euros que, además, portaba toda su documentación. El hecho está denunciado, pero ¿cómo vivió ella este gran susto? Esther Doña ha explicado la situación frente a las cámaras, donde lejos de alarmar, ha querido restar hierro a este asunto.

Vídeo: Europa Press

Esther Doña se tomó unas fotos con unos seguidores que la reconocieron, siendo justo en ese momento cuando alguien aprovechó para sustraerle su bolso, tal y como reveló Jaleos. Un accesorio que ella ha llevado consigo en muchas ocasiones y que parecía encantar a la malagueña. Era uno de sus favoritos, por lo que el disgusto fue más grande si cabe, aunque Esther Doña prefiere tomárselo con tranquilidad. La Policía supo de lo sucedido, al igual que los testigos del restaurante, quienes se percataron de que la viuda de Carlos Falcó acababa de ser víctima de un robo sin darse cuenta.

Tras reconocer los hechos, Esther Doña ha contado que es la primera vez que le sucede, lo que hace más impactante que alguien se lleve tus pertenencias. «Ha sido una experiencia, no me habían robado nunca y alguna vez tenía que ser. Pero bueno, está todo bien», ha dicho con una tímida sonrisa. La modelo, a buen seguro, sería aconsejada por su novio para que diera de baja todos los servicios que podían hacer peligrar su economía, empezando por anular las tarjetas bancarias y bloquear tu tarjeta SIM para que tampoco hagan uso de ella.

Esther Doña prefiere tomárselo con filosofía y hacer caso a aquello de «al mal tiempo, buena cara». No obstante, no es el único tema por el que ha sido preguntado ante las cámaras y es que también los periodistas han querido saber acerca de qué recuerdo sigue guardando de Carlos Falcó. Dos años después de su muerte por coronavirus y tras mucho tiempo haciéndole guiños al que su marido, Esther sigue «amándole» y teniendo sentimientos hacia él. Con asombrosa naturalidad, la influencer recuerda a su gran amor, aunque actualmente disfruta de su romántica relación con el juez, Santiago Pedraz, de quien declara estar muy enamorada. Ambos pasean su amor por diferentes puntos del mapa y no dudan en mostrar al mundo todo lo bien que funciona su relación.