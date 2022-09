Esther Doña llevaba días siendo la persona más buscada después de que se haya confirmado su ruptura con Santiago Pedraz apenas unos días después de que se conociera que se habían comprometido. La que fuera viuda del marqués de Griñón se ha dejado ver paseando por la calle con su perro, al que iba a llevar a la peluquería. En ese momento, era captada por la cámara de Europa Press y ha contado todo sobre cómo se encuentra en estos momentos tan complicados.

Entre todas las cosas que ha contado, Esther Doña no ha dudado en desvelar el mensaje que le escribió Santiago Pedraz a través de WhatsApp, en el que daba el paso de romper la relación. «Yo lo único que quería decir es que las declaraciones que tenía que hacer ya las he hecho y lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'», declara rotunda, todavía sorprendida con lo ocurrido y revelando el mensaje que recibió por parte del juez.

Esther Doña asegura que pensaba que se trataba de un enfado de Santiago Pedraz y desmiente que la relación acabase el 12 de agosto: «Desde el 12 no nos vemos, pero el mensaje que yo recibí fue el día 20 y en el que me decía que ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate, besos’. Luego intenté contactar con él, no lo consigo, hablo con su hermano, recibo otro mensaje de por qué he hablado con su hermano cuando nadie sabía nada, entonces cómo yo me iba a creer que eso es así. Pienso que es un arrebato y ya».

Deja claro que el 12 de agosto todavía seguían juntos

En cuanto a por qué no paró la publicación en la que anunciaba su compromiso: «Pensaba que era un distanciamiento temporal que pasaría en unos días y ya, pero de verdad que no quiero seguir hablando de este tema», dice todavía dolida. Y lanza un zasca a Santiago, cuya manera de proceder no entiende: «Si él lo tenía tan claro que la relación estaba rota, lo podría haber parado él también porque yo no sabía que la relación estaba rota. Desde luego él sí que lo sabía y es como que la historia se repite en su vida». Aún así, a Esther le gustaría mantener una conversación con Pedraz y no entiende las declaraciones que ha hecho sobre su personalidad: «Es que todo eso me está sorprendiendo muchísimo, o sea, no sé a qué se refiere, no entiendo y lo que me gustaría ya es zanjar este tema».