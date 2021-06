La ausencia de Esther Doña en el homenaje de Carlos Falcó ha provocado muchas reacciones y ella ha explicado ahora por qué no acudió a este acto tan especial.

Este martes se celebraba en Madrid una nueva edición de la feria gastronómica ‘Madrid Fusion’, donde se rendía un homenaje a Carlos Falcó, fallecido el pasado 2020 a causa del coronavirus. A este conmemorativo acto han acudido sus tres hijos, Tamara Falcó, que iba acompañada de su pareja, Íñigo Onieva, Xandra y Manolo, pero se echaba en falta la presencia de Esther Doña, su mujer.

Después de que se haya comentado mucho sobre el motivo que llevaba a Esther Doña a no acudir a este homenaje, ha sido ella misma la que ha querido explicar por qué no ha asistido: «✨ Carlos, mi marido, siempre me decía que el éxito no llega por casualidad, es trabajo, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y sobre todo amor por lo que haces.

Hoy un medio de comunicación ha publicado sobre el Homenaje realizado a Carlos Falcó en Madrid Fusión. Este mismo medio confirma mi no asistencia a dicho homenaje y se pregunta el por qué de “mi sonora ausencia”», ha empezado diciendo Esther.

Acto seguido, desvela que no ha sido invitada a este homenaje tan especial: «Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada. Todos los días realizo mi propio homenaje a Carlos, porque para mi seguimos haciendo todo juntos. No obstante, todos los homenajes a Carlos me hacen muy feliz y me recuerdan la gran persona que era y los maravillosos momentos compartidos el y yo, siempre juntos. Feliz semana a todos! 💫 #estherdoña #carlosfalcó #marquésdegriñón #clase #educacion #saberestar #alwaysyours #foreverinlove«, ha aclarado rotunda, dejando claro que en ningún momento ha sido avisada de este especial evento.

Ha acompañado esta explicación con esta imagen junto a Carlos

La explicación la comparte junto a una instantánea en la que aparece posando junto a Carlos Falcó. Esther Doña no entiende por qué no se le ha avisado de este homenaje, aunque asegura que ella misma hace su propio homenaje al empresario cada día. Según ella, su marido y ella siguen haciéndolo todo juntos. A pesar de este desagradable suceso, Esther Doña continúa con su día a día.

Este pasado fin de semana aparecía sola en la corrida de toros celebrada en Navalcarnero, donde toreaban Enrique Ponce y Gonzalo Caballero. Allí no dudó en hablar del revuelo mediático que se ha levantado con los últimos rumores de una supuesta infidelidad de íñigo Onieva a Tamara Falcó. Esther Doña no dudaba en echar un capote a favor de la pareja.