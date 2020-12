Ester Expósito ha querido dar una explicación al feo gesto con sus fans de México, que ha sido muy criticado desde hace unos días. Algunos la creen, pero otros piensan que ha utilizado la excusa más fácil en tiempos de pandemia

Mucho revuelo ha generado las críticas que ha generado Ester Expósito tras protagonizar un vídeo, muy a su pesar, en su periplo por México. Entre los 26 millones de seguidores que la actriz de ‘Élite’ posee en todo el mundo, algunos están en México y tuvieron el inestimable placer de toparse con su ídolo mientras paseaba por las calles de la ciudad. No obstante, su asombro fue mayúsculo cuando vieron que la intérprete no se conformaba con taparse la cara con la correspondiente mascarilla, sino que también usó las manos y el pelo para tratar de pasar desapercibida. Sin embargo, su intento fue en vano, y al final terminó por reaccionar de la peor manera, soltándole una “bordería” a unos fans que tan solo trataban de llevarse un recuerdo de su fugaz encuentro haciendo una foto con su teléfono móvil.

Vídeo: Europa Press

Las críticas hacia Ester Expósito por este gesto han supuesto una oleada. Son muchos los que han aprovechado para señalar sus supuestos “aires de grandeza” y le invitan a regresar a España a seguir “triunfando”, dado que son muchos los fans de México que le anuncian que ya no cuenten con ellos. Una polémica que Ester Expósito ha tratado de contextualizar en su última aparición pública en el estreno de ‘Renaceres’. Ella asegura que en ningún momento ha tenido un mal gesto hacia nadie y que en las imágenes de vídeo que han dado la vuelta al mundo entre sus seguidores no se aprecia un detalle que explicaría su “borde” reacción. La actriz asegura que había una aglomeración imprudente en tiempos de coronavirus entre sus fans y que su miedo era que se acercaran a ella y no se respetasen las medidas de distancia de seguridad. Pero hay más excusas y buenas palabras hacia sus fans mexicanos. ¿Lo aceptarán?

En el siguiente vídeo se muestran las imágenes de la polémica de Ester Expósito en México, desairando a sus fans por sus artes a la hora de tratar de pasar desapercibida. ¡Dale al play!

Vídeo: Twitter