La actriz, harta de todas los rumores sobre sus operaciones estéticas, estalla. Ester Expósito asegura que algunos medios están engañando a la gente

Durante los últimos meses, mucho se ha hablado de la imagen de Ester Expósito. Desde su aparición en la última temporada de ‘Élite‘, donde la vimos un pelín más cambiada, se ha convertido en una actriz de éxito. Imagen de firmas de lujo y paseando por algunos de los Festivales de cine con más reconocimiento a nivel internacional, Ester se ha convertido en una de las mujeres más aclamadas del panorama nacional. Eso sí. Ha querido salir en defensa de su imagen y ha estallado a través de su cuenta de Instagram tras todos los rumores de operaciones estéticas que se habría realizado y que ella niega de manera contundente.

Ester Expósito niega todos sus retoque estéticos

La mujer española con más seguidores de Instagram no puede más y ha querido aclarar todo sobre los retoque estéticos a los que se habría sometido. La actriz se ha visto obligada a corregir aquellas informaciones donde aseguran que se ha realizado diferentes cirugías estéticas. Y es que durante las últimas semanas, son muchos los que a través de las redes sociales han hablado sobre los supuestos retoques de Ester Expósito, lo que ha hecho que se haya visto envuelta en una polémica y que ella ha querido zanjar a golpe de comunicado a través de su perfil.

«No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética. Antes de hacer AFIRMACIONES hay que comprobar la información», ha asegurado la actriz de manera tajante a través de los Stories de Instagram, donde se ha mostrado muy enfadada al respecto. La actriz no ha dudado en desmentir toda la información al respecto: «Antes de hacer afirmaciones hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente».

Y ha seguido añadiendo visiblemente muy enfadada: «Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que, supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo». No ha querido despedirse de sus seguidores sin dejar claro que «Pues no me he sometido a ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética».

A pesar de esto, Ester Expósito tiene unos fieles seguidores que han sacado uñas y dientes por la actriz. Además, habitualmente ella no es de entrar en este tipo de polémicas y aunque es activa en su perfil social, lo hace sin entrar al trapo en este tipo de comentarios. Aunque esta vez, y sin que sirva de precedentes, ha querido aclarar todo lo relacionado con sus retoques estéticos.