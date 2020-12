Ester Expósito cuenta con 26 millones de seguidores en todo el mundo, pero la bordería y la forma de actuar con los fans mexicanos ha sentado muy mal. El vídeo de la polémica pone en peligro su estrellato

Ester Expósito está en la cresta de la ola. Esto es bueno en sí, dado que su fama está llegando a límites inalcanzables y su popularidad se extiende por todo el mundo, ya que la serie que le ha dado visibilidad, ‘Élite’ de Netflix, ha triunfado en países repartido por todo el globo. Ahora bien, también es posible que toque techo y pronto comience a debilitarse su atractivo por parte del público, al aparecer un nuevo personaje que acapare todas las miradas o, por lo que puede suceder ahora, deje de despertar la simpatía de sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Y es que Ester Expósito acaba de ser muy criticada por la forma en la que ha tratado de evitar que los fans le hagan fotos.

Ester Expósito y su novio, el también actor Alejandro Speitzer, se encontraban en México con unos amigos disfrutando de unos días de relax y desconexión, cuando un grupo de fans se topó con ellos y les reconocieron. Como viene siendo habitual desde hace ya varios años, el hecho de que todos los móviles cuenten con cámaras hace que cualquiera se convierta en paparazzi por un día, lo que crispa los nervios de muchos famosos. El intento de Ester Expósito por pasar desapercibida fue en vano. La mascarilla no fue suficiente para cubrir su rostro, por lo que se ayudó de su mano para tratar de evitar ser objetivo de los flashes. No pudo evitarlo.

Vídeo: Twitter

El problema no es solo que se tapase el rostro cuando pasaba cerca de un nutrido grupo de jóvenes que le mostraban su admiración tras verla en series de éxito como ‘Élite’, ‘Veneno’ o ‘Alguien tiene que morir’. Ser una de las españolas con más seguidores de Instagram, con más de 26 millones de personas siguiendo sus movimientos a diario en las redes sociales, te hace ser víctima de este tipo de situaciones. Andar por la calle y que alguien te reconozca entra dentro de la lógica si eres Ester Expósito, pero parece que a la actriz no le hace ni pizca de gracia esto. Fue así cuando se acercó a dos fans y les soltó una bordería, que dejó helados a los jóvenes, que no sabían muy bien cómo actuar.

“Cuando Ester Expósito no me podía caer peor, aparece este vídeo, no le cuesta nada al menos saludar de lejos”, escribía un usuario en Twitter compartiendo el vídeo de la polémica. Esto ha provocado un aluvión de mensajes críticos hacia la actriz, de personas que subrayan que su fama es tal que es imposible no ser reconocido y que si esas personas sienten admiración por su trabajo, sería un detalle al menos saludar desde lejos con la mano. Pero no. Unas críticas que no solo se están produciendo en España, sino también en México, donde no ha sido visto con buenos ojos un gesto tan feo como este: “No tienes ganas de salir, mi amor, a nadie le haces un favor con venir a México. Puedes seguir en España allá, feliz, triunfando. Y si vas a salir, te expones a que la gente te vea y te admire por tu trabajo. Hasta hoy te admiraba y me acabas de caer muy mal”, le escribía un fan cabreado desde el otro lado del charco.