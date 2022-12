Alba Carrillo ha vivido una auténtica revolución todos estos días. Desde que vieran la luz varios vídeos de ella junto a Jorge Pérez muy acaramelada, ambos se han convertido en los auténticos protagonistas de la crónica social. Fue el pasado sábado cuando todas las miradas se posaron en ambos y, aunque ya han pasado seis días, la historia sigue despertando una gran curiosidad en los espectadores. Es precisamente en redes sociales donde se mide el impacto de una noticia repleta de aristas, siendo ahí también donde Alba ha recibido tanto críticas como apoyos. Pero, ¿cuáles han resultado para ella más sorprendentes? La modelo ha querido decir algunos nombres públicamente con el fin de agradecer que haya quien le mande fuerza en un momento complicado para ella.

«Ha habido grandes sorpresas. Me ha escrito Esther Doña para apoyarme, me ha escrito mucha gente. Fidel Albiac también que nunca me falla, él me llamó en nombre de los dos (de él y Rocío Carrasco). Me dijo que no dejara que me lapidaran», ha comentado Alba en su pódcast junto a Nagore Robles. Provocando el asombro en su compañera, la maniquí ha recalcado que el marido de Rocío siempre ha estado ahí para ella, demostrándole que es un gran amigo y que no dudará en mandarle fuerza cuando considere que ella lo necesita. Han sido muchos los que le han brindado su apoyo, entre ellos, también Nagore Robles, quien está haciendo muy buenas migas con su compañera de programa. Alba señala que en todo momento la vasca ha estado pendiente de ella, mensajeándose ambas desde que se supo el evidente tonteo entre Alba y Jorge en la fiesta de Unicorn.

Alba Carrillo, por otro lado, asegura sentirse decepcionada y defraudada con otros amigos. Entre otros, con Jorge Pérez, quien para justificarse habría dado una versión que, según ella, no se ajusta a la realidad del todo. Sin entrar a valorar todavía si la amistad suya con el guardia civil continúa, le ha reclamado a Jorge que no le haya defendido en televisión y que no asuma las consecuencias tras su evidente tonteo. «Responsabilízate ya un poco, joder. A la mujer le dice que él hizo mal porque él no quería, pero sí quería. Sí la cagas lo dices. Él sigue manteniendo que no hubo beso. Yo no mantengo nada, a la gente le digo que me remito a las imágenes. Hubo un lanzamiento de cuellos conjunto», ha dicho Alba en el programa de radio.

Mientras que los rumores y las informaciones siguen circulando por las redacciones, Jorge se plantea dejar la televisión. Está abatido y preocupado por el impacto que esto puede provocar en su matrimonio, aunque los dos han asegurado que no romperán su relación y seguirán siendo una familia, a pesar de todo. Alicia Peña, su esposa, también se ha convertido en el centro de todas las miradas tras lo sucedido, prueba de ello, que haya subido de forma considerable el número de seguidores en sus redes sociales.