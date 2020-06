Estela Grande se ha propuesto disfrutar de un verano de lo más intenso, sobre todo tras la confirmación la relación entre Diego Matamoros y Carla Barber. En estos momentos, la modelo se ha apoyado en su familia y en sus grandes amigas. Con ellas se irá de viajar durante estas vacaciones después de un confinamiento muy duro e intenso.

Pues bien, cuando todavía no ha confirmado su destino de vacaciones, lo que parece tener muy claro ya es qué conjuntos se va a poner: «Vamos a hacer looks, os vamos a dar ideas de looks para salir a cenar con tu novio, para irte de compras con tus amigas, para ir a pasear al perro…», explica antes de empezar a enseñar todas las prendas de su armario.

Esteka Grande está pasando una de las etapas más diferentes de su vida desde que entrara en la última edición de ‘Gran Hermano VIP’. Aunque no consiguió llevarse el maletín con el dinero, ella ha sido una de las protagonistas indiscutibles del reality. Y es que su relación con Kiko Jiménez dentro de la casa y su posterior polémica con Diego Matamoros fueron muy comentados.

Su paso por la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) hizo que tomara la decisión de comprarse algunos pijamas, ya que normalmente Estela duerme en braguitas. Por eso, el primer estilismo que ha enseñado ha sido el que elegiría ella para una fiesta de pijamas con amigas.

Su look para una fiesta de pijamas

Estela ha pasado de mostrar sus looks más cómodos para estar en casa a dar un paso más y mostrar qué llevaría ella si tuviera que bajar al perro y de paso comprar el pan. «Llevo esto que no se si me gusta, que me ha costado muy barato». La modelo apuest por un conjunto rosa palo basado en pantalón corto y camiseta con fruncido en la barriga.

Para ir a por el pan

A pocos días de poder disfrutar de sus merecidas vacaciones tras un año duro e intenso, Estela tiene claro cómo iría a la playa para tomar el sol y lucir luego perfecta para ir a tomar algo con amigas: «¿Es mono no? Con las uñas bien hechas». Se trata de un bikini que sirve como top, que ha combinado con unos shorts vaqueros.

Su look playero

Pero no todo va a ser tranquileo y planes relajados en el verano de Estela Grande. Y es que la exconcursante de ‘GH VIP’ tiene intención de disfrutar de eventos un poco más de fiesta, como ir a Ibiza y disfrutar de una tarde en uno de los sitios preferidos para los turistas de la isla pitiusa: ir a Ushuaia después de haber estado en la playa con unas amigas.