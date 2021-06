La expareja de Diego Matamoros siempre se ha decantado por mantener en un discreto segundo plano su vida personal pero ahora ha querido desvelar que está ilusionada.

Estela Grande está viviendo una etapa increíble y ha querido hacer partícipes de ello a sus seguidores más fieles en las redes sociales. Antes de entrar en materia, la joven modelo no ha podido reprimirse y ha anunciado que ya tiene a sus padres vacunados contra el Covid, algo que no solo le hace muy feliz, sino que además, le hace estar más tranquila en cuanto a los posibles contagios.

En un nuevo vídeo de Mtmad, Estela Grande ha querido compartir una noticia de lo más íntima. Y es que la expareja de Diego Matamoros está de nuevo ilusionada. Aunque no ha querido dar muchos detalles del responsable de su nueva felicidad, la modelo ha querido contar por primera vez cómo se siente.

«No quiero cantar victoria, no quiero precipitarme, pero os merecéis que os lo cuente que estoy feliz, que estoy contenta y que estoy ilusionada. Estoy muy bien. Es que estoy nerviosa… No quiero darle muchas más vueltas a esto por ahora, pero os merecéis que os diga que estoy bien. Ya veremos a ver qué pasa. Mi vida ha cambiado mucho estos dos años. Ya os contaré más cosas si todo va bien. Ya sabéis que soy muy reservada con mi vida personal», ha contado, pero con cautela porque según ella es pronto.

Estela Grande asegura estar «muy ilusionada»

Ya hace tiempo que decidió poner fin a su relación con el hijo de Kiko Matamoros, pero parece que de sus relaciones anteriores tiene buen recuerdo. Aunque no ha querido mencionar a nadie en especial, Estela Grande asegura que «todas las personas que pasan por tu vida y se quedan un tiempo, no se olvidan».

«Esas personas, para bien o para mal, han estado en tu vida. Siempre van a estar en tu recuerdo. Que dejes de sentir, pues claro que van a desaparecer los sentimientos, sobre todo el de amor. Siempre queda recuerdo, cariño… me he ido por el lado bueno, pero también puedes tener rabia hacia una persona y hay que pasar página. Yo prefiero pasar página y quedarme con lo bueno», ha terminado diciendo al respecto.

Está centrada en su trabajo y asegura que está en una de las mejores etapas de su vida: «Ahora mismo soy la mujer que siempre he querido ser. Trabajadora, independiente, feliz, luchadora, tranquila… con mis cosas malas, por supuesto que sí, pero estoy en el camino de ser la mujer que siempre he querido ser y eso me hace estar feliz».

Estela Grande no descarta volver a presentarse a un ‘reality’. «Hasta ahora creo que no estaba preparada, pero me encuentro preparada, habría que sopesar muchas cosas, pero sí», ha desvelado. Hay que recordar que fue una de las concursantes a una de las ediciones de ‘GH VIP’. Aprovecha la ocasión para dar su opinión sobre el desgarrador testimonio que ha dado Rocío Carrasco en televisión: «Creo que no soy una profesional del medio. Mi humilde opinión, muestro mi respeto absoluto a Rocío Carrasco y condeno cualquier maltrato físico o psicológico».

Un verano muy especial

Le espera un verano tranquilo y rodeado de sus mejores amigas: «Este verano va a ser muy especial. Nos quedamos en terreno nacional. No soy de esas afortunadas ‘influencers’ que se van a ir por ahí. He empezado a viajar, he estado en Gran Canaria, he ido a Tenerife, volveré a ir a las Islas Canarias, me iré a Marbella y también a Ibiza. Tengo planes con amigas. Va a ser un mes que me hace mucha ilusión, que espero con ansias y ganas».