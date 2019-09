11 Anita Matamoros, casi una desconocida

Diego Matamoros ha confesado en más de en una ocasión que entre él y su hermana Anita no existe mucha relación. El encarnizado enfrentamiento público que durante años ha tenido con Makoke -madre de la joven- ha sido determinante para que ambos no hayan querido estrechar lazos. Motivo por el que la influencer no ha estado nunca presente en la vida de Diego y Estela.