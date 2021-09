Estela Grande ha ido mostrando poco a poco imágenes de su nueva casa, la cual comparte con su pareja, el futbolista Juanito Iglesias.

Estela Grande ha encontrado el amor junto a Juanito Iglesias, tal y como avanzó la revista SEMANA en exclusiva. La modelo tras su divorcio con Diego Matamoros ha rehecho su vida y ha comenzado una nueva etapa con el futbolista en la capital, tanto es así que acaban de alquilar un espectacular piso en una zona residencial de Madrid. Se trata de un ático con una enorme terraza en la que tienen muy buenas vistas y que, además, están decorando con mucho mimo, eso sí, todavía tienen detalles pendientes. Aunque no está del todo terminada, esta revista ha ido recopilando todas las imágenes que Estela Grande ha compartido desde su estrenada residencia y en este artículo podrás ver cada uno de los rincones de su vivienda. Grandes estancias, mucha luz, tintes modernos y una zona exterior que es catalogada como la joya de la corona son solo algunas de las características que definen a esta casa de la que tanto presumen.

Aunque Estela tiene un piso en propiedad que ella misma encargó reformar, lo cierto es que ha querido empezar de cero con su pareja en otro lugar. Aún no sabe qué hará con ella y si finalmente apostará por alquilarla para sacarla rentabilidad, pero todo apunta a que de momento no se ve en la necesidad de abrir la puerta a otros inquilinos. «Me da cosilla imaginarme a otra persona que no sea yo o mi entorno ahí. Por ahora, está por decidir y para disfrute de la familia», ha comentado. Ella y Juanito Iglesias querían una casa más grande que contara con una terraza y hace algunas semanas encontraron la propiedad perfecta. La cocina tiene tonos blancos y el mobiliario es de líneas puras, siendo allí donde incluso han habilitado una zona de comedor en la que a veces la propia Estela se pone a trabajar. Otro rincón que ambos disfrutan mucho ya sea con amigos, con familia o en solitario es el salón, donde de momento solo tienen una alfombra, una enorme chaise longue y un televisor.

Donde sí han focalizado todos sus esfuerzos en que ya esté acabado es la terraza. Allí han dispuesto una mesa exterior, varias sillas y una zona chill out en la que todavía estar más cómodos. No pueden estar más pletóricos y, de hecho, la intención de Estela es que poco a poco sus seguidores conozcan todas las estancias de su nidito de amor. Todavía no ha posteado nada sobre las zonas comunes de la urbanización en la que residen, pero las vistas desde su ventana hacen pensar que cuentan con piscina, pista de pádel, gimnasio y seguridad 24 horas. Si bien de momento están de alquiler, Estela Grande está ilusionadísima con el giro que ha dado su vida en solo unos meses.