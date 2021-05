Estela y Grande un año después de separarse todavía no han firmado el divorcio, un proceso que no habría llegado a su fin por él.

Estela Grande y Diego Matamoros se dieron el ‘sí, quiero’ en el año 2018, sin embargo, solo dos años después confirmaron su ruptura. La modelo desveló el pasado junio nada más descubrir que él estaba con Carla Barber que iniciaba los trámites de divorcio, un proceso que no se ha cerrado todavía, tal y como ha confirmado ella misma. A pesar de que muchos daban por hecho que los que fueran pareja ya estaban felizmente divorciados, nada más lejos de la realidad. Diego todavía no ha dado el paso y no ha firmado los documentos pertinentes para ella, por lo que todavía están atados al otro de alguna manera. «Pues que me lo firme si tantas ganas tiene. Es algo a lo que no te puedo dar respuesta. Claro que me gustaría que lo firmara. Al final ha sido algo que se ha ido dejando en el tiempo…», ha confesado Estela.

Vídeo: Europa Press

La joven ‘culpabiliza’ a Diego de que este proceso no haya seguido adelante, no obstante, insiste en que ha caído en el limbo, por lo que ambos deberían de poner de su parte para que esto llegue a buen puerto. Si bien en un principio parecía que Diego podía tener más premura por divorciarse de Estela para casarse con Carla, lo cierto es que tras su ruptura con Carla Barber podría volver a quedar en el olvido. Aunque ninguno de los dos protagonistas lo ha confirmado, quien sí lo ha hecho ha sido Kiko Matamoros, que en ‘Sálvame’ aseguró que ya no vivían juntos. «Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte. Se ha ido por su perro, porque no está feliz en Madrid. El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz. Allí hay espacios verdes, puedes jugar, te puedes ir al campo, pasear…”, espetó.

Se desconocen los motivos de su ruptura, aunque Estela ha cavilado qué podría haber sucedido. La maniquí tiene claro que han sobreexpuesto su relación en redes sociales, lo que les podría haber jugado una mala pasada. Carla aseguró hace unos días ante los micrófonos de Europa Press que siempre mantendría una buena relación con Diego y así lo demuestran en el universo 2.0. De momento, se siguen, no han marcado ningún unfollow y, además, siguen dedicándose likes, detalles que demuestran que al menos sigue existiendo buena sintonía.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que Carla se encuentra disfrutando de unos días en Canarias, todo apunta a que muy pronto volverá a la capital, donde quizás próximamente se reencuentre con su ahora expareja, Diego Matamoros. Su círculo asegura que se ha debido al desgaste de la relación y problemas en la convivencia, los mismos motivos que han existido, por cierto, en la ruptura de Laura Matamoros y el padre de su hijo, Benji Aparicio. De momento, la doctora estética ha puesto tierra de por medio, quizás para valorar o no una posible reconciliación. Su ruptura ha sido muy llamativa, ya que hace pocas semanas concedieron una entrevista en la que resaltaban lo felices que estaban junto al otro. Insistieron en la tranquilidad que se aportaban mutuamente, un sosiego que parece haber llegado a su fin. El que también ha querido pronunciarse tras la separación ha sido Camilo Esquivel, expareja de Carla, que, a pesar de todo, tiene buenos deseos para ella.