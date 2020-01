Rocío Carrasco y Fidel Albiac han sido víctimas colaterales del paso de Antonio David Flores por ‘Gran Hermano VIP 7’. La hija mayor de Rocío Jurado ha acaparado numerosos titulares tras las diversas conversaciones que su exmarido ha mantenido con sus compañeros de concurso en la casa de Guadalix de la Sierra, pero se ha mantenido al margen de todo.

Si algo ha quedado claro, además de que no tiene intención alguna de pronunciarse por otra vía que no sea la legal, es que cuenta con el apoyo indiscutible de Fidel Albiac y lo cierto es que llevan 20 años unidos en lo personal y también en lo profesional. El 13 de enero de 2018 la pareja estrenó ‘Punto de partida’, un musical homenaje a ‘la más grande’. Tras esta obra llegó ‘Qué no daría yo’, que actualmente está parada. Pero tal y como ha podido conocer Semana el espectáculo ya tiene fecha de vuelta y será el 14 de febrero en Huelva.

Teniendo en cuenta que la obra es el gran proyecto del matrimonio, que la ha creado Rocío, que la dirige Fidel y que no han faltado a ninguno de sus espectáculos, parece evidente que el plan para el día de los enamorados de la pareja será trabajar. Además de esta fecha, el 7 de marzo los fans de Rocío Jurado tienen una cita con el homenaje a ‘la más grande’ en Sevilla.