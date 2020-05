Durante su participación en ‘Gran Hermano VIP’, Estela Grande aseguró que si algún día se hacía una operación estética sería retocarse la nariz. A finales de marzo, la que fuera pareja de Diego Matamoros ya desveló que este fue su último retoque al que se había sometido: «Mi tercer retoque ha sido el de la nariz. Me daba mucho miedo porque podía cambiarme completamente la expresión de la cara. No ha sido rinoplastia porque yo no me he operado el tabique, solo la puntita y meterla un poquito para dentro».

Vemos el resultado de la operación de nariz de Estela Grande

Estela se sometió a esta intervención unos días antes de grabar el vídeo para su canal de MTMAD donde desveló todos los retoques a los que se había sometido a lo largo de su vida, ya que confesó que al tocarse todavía le duele porque tiene los puntos y está inflamado. Ahora, por fin podemos ver el resultado y en antes y el después de esta intervención. Han pasado casi dos meses para ver cómo ha quedado. Y lo cierto es que apenas se le nota, ya que ha conseguido un aspecto muy natural. Sigue leyendo para ver la fotografía que ha compartido la clínica Diego de León, donde se sometió a esta operación.

A pesar de que ella aseguró que no había sido rinoplastia, la clínica asegura que sí lo es. Hemos podido ver la reacción de Estela al ver su nueva nariz: «Me encanta como ha quedado porque casi no se nota nada. Es muy sutil. Está más levantandita«, ha asegurado. También ha desvelado que cuando llegó a la clínica tan solo quería retocarse un poco la puntita, pero que se puso en las manos de los cirujanos y se dejó hacer: «La verdad es que ha sido maravilloso. Tan solo tuve unos días de reposo. No se me hinchó la cara, no me salieron moratones», ha desvelado.

Los retoques estéticos de Estela, al descubierto

Desde que saltó a la fama, Estela Grande ha sido muy discreta sobre los retoques estéticos y operaciones a las que se ha sometido para mejorar su imagen. De hecho, en alguna que otra ocasión ha desvelado que no se había realizado ningún retoque, algo que ahora ha confesado que es mentira. «No lo he contado nunca porque es algo privado, íntimo…», comenzó diciendo en el citado vídeo antes de desvelar que «os voy a contar los retoques estéticos que me he hecho». Tachán.

Y es que tal y como pudimos conocer en su momento, Estela también se sometió a una operación de pecho cuando era muy jovencita. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha desvelado que finalmente terminó por ponerse pecho, pero algo poco voluminoso, tal y como ha querido mostrar en la imagen. «Dudaba entre dos tamaños y me quedé con el más pequeño», ha confesado.