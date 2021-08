La actriz está más guapa que nunca y lo ha demostrado en sus redes sociales con un espectacular posado en bañador.

Lydia Bosch ha publicado una fotografía en las redes sociales que han cautivado y despertado aplausos a partes iguales. Y es que la actriz, a sus 57 años, sigue presumiendo de cuerpazo. En su perfil de Instagram ha compartido una imagen que da fe de lo guapa que está en ropa de baño.

«Compartiendo visera para protegernos del sol», ha destacado en su cuenta. Allí se ha dejado ver con un ajustadísimo triquini en tres colores distintos que resalta de manera muy especial su bonita figura. Ante tan admirable estampa, sus amigos se han animado a celebrar lo guapa está con comentarios como «top», de Nuria Roca, o el «Tipazoooo» que ha escrito Amelia Bono.

No cabe duda de que la actriz está poniendo buena cara a la adversidad. En noviembre de 2020 anunció que padece cáncer de piel. Una enfermedad que lleva con mucha entereza y energía positiva. Y contra la que aún lucha. “No es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo”, explicaba el día que dio a conocer su enfermedad, coincidiendo con el día de su cumpleaños. Como regalo a sus seguidores pedía tranquilidad. «Tenemos que tomar conciencia 🙏🏻 y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores», decía. «Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos».

A pesar de los avatares a los que ha tenido que hacer frente como consecuencia de su mal, Lydia Bosch no he dejado de lado sus compromisos profesionales. Su nuevo reto laboral será su papel en ‘Tu cara me suena’. El programa ya calienta motores para la que será su novena edición y poco a poco se van anunciando las personalidades que han aceptado el reto de ponerse en la piel de otros artistas para demostrar su talento.

Hace apenas unos días se confirmaba el fichaje sorpresa de la actriz en este talent show de Antena 3 que viste a famosos de diversa índole y condición de cantantes conocidos a los que deben imitar sobre el escenario. Una divertida iniciativa que cada año trae grandes sorpresas y que este año contará con la que fuera mítica azafata del ‘Un, dos, tres… Responda otra vez’. Las redes ya se han hecho eco de su incorporación al programa y adelantan que “esta temporada promete mucho”. El fichaje de Lydia Bosch ha agradado mucho a la audiencia del formato. “Será la primera vez que podremos ver a la actriz en este programa”, señalan desde la cadena.