Diego Matamoros y Marta Riumbau disfrutan de su relación desde hace tiempo y están felices y enamorados. Hace apenas unas semanas dieron el paso de iniciar una nueva etapa en su historia de amor e irse a vivir a una casa espectacular a las afueras de Madrid. Mientras que el hijo de Kiko Matamoros ha optado por no ser muy activo en las redes sociales, donde cuenta con más de 431.000 seguidores, su novia sigue cumpliendo con sus labores como ‘influencer’. Con más de 664.000 seguidores en Instagram, Marta enseña su día a día y también cómo avanzan las obras de su nuevo hogar. Ahora ya podemos enseñar cómo han quedado la mayor parte de sus estancias.

La catalana dio el paso de abandonar su tierra natal tras separarse de su exmarido, Borja. Se instaló en un piso de soltera en el centro de Madrid, pero ahora junto a su novio ha dado el paso de vivir en una casa a las afueras. Es la oportunidad perfecta para tener más terreno y estar rodeados de naturaleza. Un chalet muy minimalista, con muchos árboles y una gran piscina.

Una casa que Diego y Marta han reformado al completo

«Me he comprado la casa en la que siempre soñé vivir. Después de cinco años en Madrid, muchos cambios, buenos y malos momentos, una pandemia, filomena, trabajo, muchas risas, amigos, cariño y amor, me quedo. Una catalana con el corazón en Madrid. Ahora si que empieza una nueva etapa y no puedo ser más feliz», declaraba hace unas semanas con orgullo.

La vivienda es de nueva construcción y minimalista. Aunque ya estaba bastante equipada, Marta quería hacer algunas reformas. Ha tirado algunas paredes para hacerla más diáfana y ha reformado todos los cuartos de baño. Además, el suelo lo ha puesto de microcemento, haciendo que sea un hogar todavía más moderno, pero manteniendo la calidez.

Rodeada de un amplio jardín con muchos árboles y césped

Y la zona exterior no se queda atrás. La casa está rodeada de un jardín de lo más amplio y Marta ha querido acondicionarlo. Además de poner más árboles, la pareja ha cambiado el césped. El terreno cuenta también con una piscina privada. Un jardín que ha quedado increíble y que ya os podemos enseñar. A continuación, os mostramos todas las estancias de la espectacular casa en la que Diego Matamoros y Marta Riumbau siguen disfrutando de su historia de amor.