La presentadora de ‘Viva la vida’ ha dedicado unas bonitas palabras a su gran amiga, Paz Padilla, después de haberse leído el libro que acaba de publicar. Aunque no consiguió conocer a su marido, Emma García le lanza la mejor dedicatoria relacionada con él.

La promoción del libro de Paz Padilla, ‘El humor de mi vida’, está permitiendo a la presentadora de televisión reencontrarse con grandes amigos que también trabajan en programas de la pequeña pantalla. Por todos es sabido la increíble relación que tiene la humorista con Emma García, por lo que no ha dudado en acudir al plató de ‘Viva la vida’ para hablar sobre este nuevo proyecto que ha sacado a la luz.

Paz Padilla ha podido hablar con su amiga de su libro y de las experiencias que le han llevado a escribir estas páginas. Tras el reencuentro tan esperado, Emma García ha querido dedicar unas bonitas palabras a su amiga, a la que aunque no ve tanto como le gustaría por las circunstancias, tienen una relación increíble tras las cámaras de Mediaset.

«Os recomiendo “El humor de mi vida” el libro que ha escrito mi querida @paz_padilla y las palabras que me brotaron después de leerlo. Amor puro, auténtico, escrito desde las entrañas y el corazón, Paz. Eres tú en estado puro: la persona, la artista, la hija, la madre y la compañera de vida. De una preciosa vida compartida con una de las despedidas más bonitas que uno pueda imaginar…», empieza dedicándole Emma García a Paz Padilla.

Emma ha querido hacerle saber lo que ha conseguido al escribir y publicar este libro: «Has conseguido reflejar la muerte con la dureza del momento, con la tristeza del sentimiento, con la fragancia de ese amor incondicional y con la calma en el alma, en la tuya, tras un vacío del que solo una persona generosa y valiente como tú, es capaz. Antonio fue y será un ser muy especial por haber conseguido enseñarte tanto. No lo conocí pero lo he hecho a través de ti. Y lo admiro tanto como a mi amiga del alma. ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!!♥️», termina diciéndole con emoción.

Emma García se muestra agradecida con Paz tras leer el libro

Emma García ha sido uno de los apoyos incondicionales que ha tenido Paz Padilla durante el luto que ha pasado tras la muerte de su marido. Lo ha hecho en la sombra, sin que nadie se diera cuenta y sin que la propia Emma haya querido hacerlo público. Después de unos meses muy duros, ambas decidieron quedar para disfrutar de una comida entre amigas y ponerse al día de todo.

«Una comida muy especial con una muy buena amiga @emmagarciaweb que no me soltó ni un solo día, que solo me dio amor y fuerza. Ella es tan grande que te puedes refugiar bajo su copa. Gracias por dar tanto a cambio de nada, te quiero», le escribió Paz Padilla a la presentadora de ‘Viva la vida’ hace unos meses cuando compartió una instantánea de este reencuentro. Un reencuentro que ahora han vuelto a tener, pero esta vez en un plató de televisión.