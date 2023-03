Escassi se despide de Laura Valenzuela con una carta en la que muestra su admiración por Lara Dibildos

El viernes, 17 de marzo, decíamos adiós a Laura Valenzuela, una de las mujeres pioneras en la televisión en España. La veterana presentadora fallecía los 92 años y dejaba desolada a su única hija, Lara Dibildos. En su último adiós, la joven no ha estado sola y se ha visto arropada por todos sus seres queridos. Entre ellos, su ex, Álvaro Muñoz Escassi. El jinete, que acudía al tanatorio acompañado por su pareja, María José Suárez, le ha dedicado una tierna carta de despedida a la abuela de su hijo Álvaro. En su escrito, también ha querido darle su lugar a la actriz y cómo hizo frente a la enfermedad de su madre.

Álvaro Muñoz Escassi ha pedido disculpas a todos los medios de comunicación por no haberles atendido pues no se encontraba en condiciones de hacerlo. Se ha mostrado agradecido con todos ellos, así como con la familia, amigos y todas las personas que querían a Laura Valenzuela. "Me siento muy especial por todas las personas que me dieron el pésame por ella y por todos los medios que me hacían partícipe de esta situación tan dolorosa", asegura. En su escrito en Instagram, el cual va acompañado por una tierna imagen en la que aparece junto a la veterana presentadora, ha querido hacer mención especial a su ex, Lara Dibildos, y a todo lo que ha luchado por cuidar a su madre.

"Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mí y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio. Para que todas las personas que querían, admiraba y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quién ha sido", indica. De la misma forma, hace hincapié en que ha sido "admirable" como siendo hija única hiciera frente a esta situación sola. "Hasta yo me enfadaba con ella cuando Álvarito me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe", cuenta. Por último, el jinete afirma que la que la veterana presentadora se fue en paz. "Se va feliz, se fue dejando a una de las mejores personas del mundo. Como yo le solía decir: 'Suegra, tranquila, que está todo bien'", finaliza. Unas palabras que han sido aplaudidas por todos sus seguidores, quienes no han dudado en admirar la buena amistad que hay entre Lara Dibildos y él.

Las palabras de Lara Dibildos tras darle el último adiós a su madre

Tras darle el último adiós a su madre, Lara Dibildos se ha acercado a la prensa para darle las gracias por el respeto y el cariño que han tenido en estos últimos días. "Han sido años difíciles, habéis tenido un cariño y un respeto siempre", afirmaba. La actriz y presentadora terminaba sus declaraciones con unas palabras de elogio dirigidas a la veterana comunicadora: "Ella es única". Laura Valenzuela será recordada como la primera presentadora que tuvo TVE en 1956. Una profesional que se ganó el cariño de los compañeros que tuvieron el placer de trabajar con ella y también del público.