La hija de Guti y Arancha de Benito, que ha protagonizado varias polémicas en los últimos meses, ha hecho una escapada romántica a Tenerife junto a su novio, Miki Mejías, al que no para de dedicarle declaraciones de amor.

Zayra Gutiérrez lleva unos meses en el foco de la noticia al protagonizar varias polémicas al saltarse las restricciones impuestas para acabar con los contagios por Covid-19. Esto ha hecho que se convierta en personaje de actualidad en los medios de comunicación y ha aumentado, de esta forma, su fama, así como el número de seguidores con los que cuenta ya en las redes sociales.

La hija del exfutbolista Guti y Arancha de Benito comparte con todos ellos cómo es su día a día. Hace una semana se atrevía incluso a compartir con sus más de 50.000 seguidores en Instagram que está enamorada. Presentaba a su chico, un joven llamado Miki Mejías, al que conoce desde hace ya cuatro años.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha dado el paso de presentarlo en las redes sociales: «Os voy a hacer un breve resumen. Nos conocimos hace cuatro años porque él, en ese momento, estaba con una amiga mía. Entonces me lo presentó y al final he acabado con él», confiesa muy feliz.

La joven ha aprovechado que desde Madrid se puede viajar por el momento para hacer una escapada de lo más romántica con su chico. El lugar elegido ha sido Tenerife, y desde allí no ha parado de compartir los increíbles momentos que han vivido juntos. Han tenido la suerte de viajar cuando ha hecho buen tiempo, lo que les ha llevado a ponerse en traje de baño.

Zayra Gutiérrez presentaba a su novio hace una semana

Desde que presentara a su chico, Zayra no ha parado de gritar a los cuatro vientos que está enamorada: «Y apareciste tú… gracias por hacerme la persona más feliz de este planeta, tus ataques de risas, tus ataques de besos, tus ataques de amor… todo eso me encanta… y por eso no puedo estar más orgullosa de la persona que tengo a mi lado. Eres único por fuera pero sobre todo por dentro… mira que yo creía que me había enamorado antes… pero estaba muy confundida, he aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas… lo eres todo mi vida, y lo más importante no te cambiaría por nada de este jodido mundo… tú y yo siempre», le escribía en una de las fotos de su viaje.

Miki Mejías ha demostrado estar igual de enamorado y le contestaba: «Ojalá seguir viéndote sonreír como lo haces cada día, no puedo estar más feliz de tenerte a mi lado después de 4 años perdiendo el tiempo por fin te tengo conmigo, para siempre bichillo ❤️❤️», le hacía saber.