Noelia López y su novio, Jesús Benavides, han encontrado el momento perfecto para disfrutar de un fin de semana de amor en unos viñedos.

Noelia López está viviendo uno de los momentos más increíbles de su vida. Y no solo en el terreno profesional, también en el personal. Y así lo demuestra ella en sus redes sociales. Este pasado fin de semana, la modelo ha encontrado el momento perfecto para dar un pasito más con su pareja, Jesús Benavides, con el que se ha ido de escapa romántica a unos viñedos.

La pareja ha viajado hasta el Valle del Duero para alojarse en la Abadía Retuerta LeDomaine, desde donde han compartido no solo las increíbles vistas a los viñedos, también los planes tan increíbles que han hecho. Y es que no solo ha disfrutado de una cata de vinos, también han podido desconectar en las instalaciones del hotel.

Noelia y Suso, como se llama este notario barcelonés en su Instagram, han estado en el spa del hotel, desde donde compartían algunas imágenes. «Gracias, por hacerlo todo más bonito. 🍷🚲🌾❤️», escribía hace unas horas la ganadora de ‘Supermodelo 2007’, mostrando la etapa tan increíble que atraviesa. Y es que su rostro lo dice todo y de esto se han dado cuenta amigas de la modelo.

Han disfrutado de planes perfectos para desconectar en pareja

«Se te ve feliiizzzz», «😍😍😍», «Bonitos… los dos! ♥️», «Tu cara de felicidad… Es la felicidad de todas. Estás guapísima Noe 😍 Qué bonito… Que dure mucho 😘😘», «Eres muy generosa compartiendo estos momentos tan especiales. Sin conocerte personalmente me hace mucha ilusión verte feliz. Me pareces una persona muy dulce, sensible y luchadora que mereces que la vida te sonría ❤️», le han dedicado algunos de sus seguidores.

Ella misma presentó a su pareja en las redes sociales. Fueron muchos los mensajes los que recibió Noelia López en su Instagram, lo que le llevó a hablar del momento que atraviesa, aunque ella nunca ha sido muy dada a hablar de su vida personal: «Llevamos el tiempo que corresponde porque nos conocimos en el momento perfecto, por eso todo ha fluido. Gracias por vuestros buenos deseos».

Conocida desde hace muchos años

Han pasado más de 13 años desde que una desconocida Noelia López ganara la segunda edición del mítico programa ‘Supermodelo’. Desde entonces, la vida de esta joven sevillana ha cambiado mucho. Ahora, convertida en mamá de un niño de tres años, al que comparte con asiduidad en sus redes sociales. Ahora, además, suma a esta felicidad el amor que siente por este notario de Barcelona.

Hace unos meses hablaba en SEMANA en exclusiva de las ganas que tiene de dar un hermanito o hermanita a su hijo, pero en ese momento no se le conocía relación: «Me encantaría. Es la experiencia a la que más te cuesta adaptarte, pero la que más te llena. Sería una maravilla volver a ser madre, pero claro, tendrían que darse las circunstancias». ¿Se atrevería a dar este paso con Jesús Benavides?