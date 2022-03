La directora general de SEMANA, Tania Martínez, presentó en Madrid su primer libro, 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo (editorial. HarperCollins). Un acto que se celebró en el conocido Museo Chicote, un emblemático local, en el corazón de la Gran Vía, que tiene una relación muy especial con nuestra revista desde hace décadas. Allí se dieron cita numerosos rostros conocidos y tuvimos la oportunidad de presenciar algunos de los momentos más divertidos cómo el protagonizado por la recién estrenada escritora y Belén Esteban, gran amiga de Tania, que al igual que otros queridos personajes como Nieves Herrero a la coach Cristina Soria, pasando Chelo García Cortés o Toñi Moreno (que ejerció de presentadora del acto), no quisieron perderse la oportunidad de acompañar a la emocionada autora en un día tan especial para ella.

“Siento mucho agradecimiento de que estéis todos aquí y hayáis venido acompañarme”, nos ha explicado nuestra protagonista a la que también es su casa. Su revista SEMANA. “Estoy acostumbrada a estar detrás de las cámaras y estar hoy aquí es muy especial.”, nos comentaba nuestra directora general a su llegada al Chicote.

“Todo surge a raíz de la muerte de mi padre. Tenía Alzheimer y cuando se murió me quedé perdida. La pandemia, a pesar de todo el estrés producto del trabajo, también me permitió tener más tiempo libre y como consecuencia dediqué mucho tiempo a documentarme y escribir notas para mí, pero cuando terminaron las restricciones lo mandé a HarperCollins y me dijeron que le gustaba y aquí estamos”. Una estrella que hoy brilla en el cielo y que nuestra protagonista ha tenido muy presente durante toda la presentación. “Yo creo que hoy estará mirándome desde el cielo y se sentirá súper orgulloso”, nos dijo emocionada.

