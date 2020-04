10 ¿Qué te pareció lo del apagón cultural?

Son momentos complicados para todo el mundo. Yo aparte de vivir de la cultura, tengo con mi familia un restaurante que hemos tenido que cerrar y hacer un ERTE… Sé lo difícil que es todo y creo que lo del “Apagón Cultural” se malinterpretó en el sentido de que no es que estemos exigiendo que la cultura pase por delante de la sanidad o de los servicios, empresas o trabajos. Lo que pedimos fue que se equiparase, porque en estos momentos la cultura y el entretenimiento también son muy importantes, y no se pueden dejar para lo último. En otros países como Francia, se han tenido en cuenta posibles soluciones. No pedimos ayudas ni subvenciones, sino soluciones, porque hay mucha gente que trabaja de manera temporal, que no tiene contrato fijo, por lo cual no pueden pedir el paro, y que tampoco son autónomos, porque trabajan a tiempo parcial y no pueden pedir la ayuda.