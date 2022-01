Marc Bartra y Melissa Jiménez han roto tras ocho años juntos y tres hijos en común. Una ruptura inesperada para sus seguidores, pero no para su entorno, pues llevaban un año en crisis por lo que esta historia iba a estallar por algún lado. Así lo asegura su círculo, quien deja claro que los motivos de su separación no son ni terceras personas, ni tampoco infidelidades. Al parecer, un desgaste de la relación había sido la verdadera causa de todo, aunque ambos tienen claro algo: que lo más importante de todo para ellos son sus hijos. De momento, la periodista y el futbolista continuarán en casas separadas en Sevilla, donde él tiene un contrato firmado durante un año y medio más, por lo que no habrá mudanzas fuera de la hispalense todavía.

Marc Bartra y Melissa Jiménez se separan tras 8 años juntos

Melissa Jiménez y Marc Bartra derrochan pasión en las aguas de Ibiza

«Quieren mucho a sus hijos y su prioridad es que estén bien y que sea lo menos traumático para ellos. No quieren trastocar su mundo. Son muy pequeños y por eso vivirán en la misma ciudad. Marc viaja a jugar fuera de Sevilla cada dos semanas y vivir en otra ciudad complicaría mucho la logística”, dice un íntimo de la ya extinta pareja a ‘Vanitatis’. Dejan claro que él es alguien muy familiar y que tanto el jugador como sus hijos están muy integrados en la ciudad, ya que dos de ellos nacieron allí, al igual que Melyssa, quien «también está «muy adaptada a la vida en Sevilla». Si bien solo ellos saben lo que ha sucedido en el matrimonio y las razones que les han llevado a tomar la drástica decisión de divorciarse, los que bien les conocen trasladan un mensaje: “No ha habido terceras personas ni infidelidades, la ruptura ha sido consecuencia del desgaste de convivencia de la pareja».

El refugio de ambos

Lo han pensado mucho, es cierto, pero ambos sabían que este bache no podían olvidarlo y han tomado caminos por separado. «No ha sido una decisión difícil de tomar. Se han querido con locura pero a veces hay que saber cuándo parar. Ha sido una ruptura amistosa”, comentan. Para ambos tanto sus amigos como sus respectivas familias han sido un refugio, en especial, en estas fechas, ya que eran las primeras Navidades que pasaban separados. Ninguno ha querido pronunciarse ni explicar cómo se encuentran tras el punto y final de su historia de amor, la cual terminó a finales del pasado año. Prefieren centrarse en sus pequeños, en que ellos sigan con normalidad su vida y en esperar a que pase el ruido mediático.

Aunque para muchos esta separación ha sido impactante, lo cierto es que desde hace unos meses no publicaban ninguna imagen juntos. A pesar de que eran dados a compartir fotos románticas del matrimonio, desde hace muchas semanas no había ninguna pista que reforzara que todo estaba bien entre ellos.

