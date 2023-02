Enrique Ponce felicita a Ana Soria en San Valentín: "El amor siempre vence"

Aunque Enrique Ponce ya no tiene redes sociales en la que gritar a los cuatro vientos que está enamorado de Ana Soria, eso no quita que lo haga en privado. Así lo ha demostrado la almeriense, quien ha compartido el bonito gesto que ha tenido el torero con ella justo en San Valentín, fecha en la que ha vuelto a sacar su lado más romántico. Una felicitación y dos imágenes de ambos junto a una dedicatoria que resumen lo que siente por ella dejan ver que pasan por su mejor momento como pareja, pero ¿qué dice el mensaje que el diestro ha escrito de puño y letra? "Sobran las palabras que brotan del corazón... Te quiero Ana. El amor siempre vence", dice junto a un corazón rojo dibujado por él mismo.

Aunque Ana Soria no ha revelado qué detalle ha tenido ella con Ponce, no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha hecho público el presente (quién sabe si inesperado) que el empresario le ha dado este 14 de febrero. Ambos viven ajenos a la relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel, romance del que te hemos contado todos los detalles en exclusiva en SEMANA y cuya historia de amor despierta una gran curiosidad a nivel internacional. Ellos, por su parte, apuestan por su vida tranquila en Almería, donde intentan no llamar demasiado la atención y cumplir con sus rutinas como cualquier mortal.

Si bien hace algún tiempo ambos abandonaron sus redes sociales, Ana Soria ha recuperado la normalidad en su cuenta de Instagram, donde, por cierto, hace solo unas semanas compartió varias imágenes junto a Ponce, fotos en las que además incluyó una declaración en toda regla. "Te quiero", escribió, palabras con las que dejaba claro que no había crisis y que todo entre ellos va viento en popa. Justo en esas semanas comenzamos a hablar en este medio del dulce momento que viven Paloma y el cantante mexicano, instante en el que SEMANA se percató de un llamativo detalle y es que Ana Soria y la ex de Luis Miguel mantienen una desconocida amistad. Se siguen en el universo 2.0 y se dedican piropos, vínculo que se desconoce cuándo y cómo surgió.

Una diferencia de edad de 27 años

Fue en 2020 cuando su relación se hizo pública y, aunque en aquel momento llamó la atención su diferencia de edad, lo cierto es que para ellos llevarse 27 de años nunca ha sido un problema. Los inicios de su noviazgo fueron complicados, pero ahora presumen de que han encontrado la calma y, por fin, están felices y disfrutando de lo que viven día a día rodeados de sus seres queridos, quienes apoyan su relación sentimental. "Lo único que puedo decir es que quiero a Enrique más que a mi vida (...) El amor que sentimos el uno por el otro es lo que nos mantiene aquí", dijo Ana Soria hace algunos meses.